Hearing der designierten Salzburger Landesregierungsmitglieder am 18. Juni

Anmeldung für Medienvertreter/innen

Salzburg (OTS) - Am Dienstag, 18. Juni, stellen sich die designierten Mitglieder der künftigen Salzburger Landesregierung ab 9.00 Uhr im Plenarsaal des Salzburger Landtags einem öffentlichen Hearing. Frageberechtigt sind die neu gewählten Landtagsabgeordneten.

Das Hearing wird in den Vorsaal des Plenarsaals, in das Ausschusssitzungszimmer, in das Besprechungszimmer der Landesamtsdirektion und live in das Internet (www.salzburg.gv.at/landtag) übertragen.

Da nur eine beschränkte Anzahl an Medienplätzen zur Verfügung steht, ist eine Anmeldung für Print-, Radio-, Fernseh- und Onlinejournalisten, die einen Platz im Plenarsaal benötigen, erforderlich. Bitte melden Sie sich bis Freitag, 14. Juni, 12 Uhr, im Landes-Medienzentrum bei Nicole Berer, Tel. 0662/8042-2417, E-Mail landesmedienzentrum @ salzburg.gv.at an. Radiojournalisten bitten wir um Angabe, ob sie einen Zugang zur Tonanlage benötigen.

Rückfragen & Kontakt:

Landes-Medienzentrum

Information, Kommunikation, Marketing

Chefredakteurin Mag. Karin Gföllner

Tel.: (0662) 80 42 / 24 33

landesmedienzentrum @ salzburg.gv.at

http://www.salzburg.gv.at