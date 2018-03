Mit der Wiener-Linien-Jahreskarte gratis ins Kunsthistorische Museum Wien

Freier Eintritt für alle Jahreskarten-BesitzerInnen und Wiener-Linien-MitarbeiterInnen

Wien (OTS) - Der Sonntag, 16. Juni 2013, steht im Kunsthistorischen Museum Wien ganz im Zeichen der Wiener Linien. An diesem Tag genießen alle Jahreskarten-BesitzerInnen und Wiener-Linien-MitarbeiterInnen freien Eintritt ins Kunsthistorische Museum und erhalten damit Zutritt zu allen Sammlungen und Sonderausstellungen im Haus am Ring sowie zur Kunstkammer Wien.

Immer mehr Menschen setzen auf die Öffis und gleichzeitig auch auf die Jahreskarte als günstigste Möglichkeit die Wege in Wien zu bestreiten. Derzeit sind rund 530.000 Jahreskarten-BesitzerInnen mit U-Bahn, Bim und Bus unterwegs und stellen damit die größte KundInnengruppe der Wiener Linien. Als kleines Dankeschön können all jene, die im Besitz einer Jahreskarte sind, am kommenden Sonntag eines der weltweit bedeutendsten Museen mit zahlreichen historischen Objekten und Kunstwerken kostenlos besuchen. Aber auch für die über 8.400 MitarbeiterInnen der Wiener Linien, die tagtäglich dafür sorgen, dass die Fahrgäste schnell und sicher von A nach B kommen, ist der Eintritt ins Kunsthistorische Museum an diesem Tag frei.

Das Kunsthistorische Museum Wien am Maria-Theresien-Platz zählt zu den bedeutendsten und größten Museen der Welt. Es beherbergt die weltberühmte Gemäldegalerie mit Malereien zahlreicher bedeutender alter Meister, die Ägyptisch-Orientalische Sammlung mit Objekten aus fast 4.500 Jahren, die Antikesammlung mit Ausstellungsstücken von der Bronzezeit bis zum Frühmittelalter, das Münzkabinett sowie die Kunstkammer Wien, die sich seit Anfang März diesen Jahres frisch renoviert den BesucherInnen präsentiert.

Aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens an diesem Tag bittet das Kunsthistorische Museum bereits im Vorfeld um Verständnis, dass es unter Umständen zu Wartezeiten beim Besuch der Kunstkammer Wien kommen kann.

