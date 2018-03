Coty Inc. vergibt neu geschaffene Stelle des Senior Vice President für Unternehmenskommunikation an Catherine Walsh

(PRN) - - In ihrer neuen Rolle wird die erfahrene Coty-Führungskraft das Image von Coty weltweit vermarkten

New York (ots/PRNewswire) - Coty Inc., ein aufstrebender Anbieter im Bereich der Schönheitspflege, hat sich für eine der eigenen talentierten Mitarbeiterinnen, Catherine Walsh, entschieden, um die neu gegründete Position des Senior Vice President für Unternehmenskommunikation zu besetzen. Dank dieser neuen Position und der sich daraus ergebenden organisatorischen Verbesserungen wird Coty seine globale Markenbildung stärken.

"Catherine Walsh hat in erheblichem Umfang zur Schaffung und Entwicklung des amerikanischen Portfolios von Coty Prestige beigetragen, seit sie 2001 bei uns angefangen hat", erklärte Michele Scannavini, CEO von Coty Inc. "Ihre Leidenschaft für alle Formen der Schönheit, ihre natürliche Neugier und ihre einzigartigen Kenntnisse im Bereich Marketing haben in den vergangenen zehn Jahren allesamt zum Erfolg von Coty Prestige beigetragen, und das sind nur einige der Merkmale, die mich sehr zuversichtlich stimmen, ihr diese neue Rolle anzuvertrauen."

In ihrer neuen Position wird Walsh für die Stärkung des Markenimages von Coty, für eine effektive Finanzkommunikation, für die Markteinführung von Coty Cares, die Entwicklung digitaler Funktionen und die Steuerung der internen Kommunikation verantwortlich sein. Um sie bei diesen Aufgaben zu unterstützen, wurde ihr ein bereichsübergreifendes Team unterstellt, zu dem Vertreter aus den Abteilungen Öffentlichkeitsarbeit, unternehmerische Nachhaltigkeit sowie weltweite digitale und Mitarbeiterkommunikation gehören.

"Ich bin bereits seit zehn Jahren ein Teil der Coty-Familie und freue mich nun sehr darauf, aus Coty eine der führenden Marken in der Schönheitsbranche zu machen", so Walsh. "Mein Ziel ist es, Coty zu hohem Ansehen unter Branchenkollegen, Einzelhändlern, Verbrauchern, Anbietern und Mitarbeitern gleichermaßen zu verhelfen. Dank des wunderbaren Teams, das mir an die Seite gestellt wurde, weiß ich, dass ich diese Ziele und noch viel mehr erreichen kann."

Zu den vielen Erfolgen von Walsh in ihrer Zeit bei Coty gehören auch das Wiederauflebenlassen des prominenten Models für Düfte, das durch eine langjährige Zusammenarbeit mit Jennifer Lopez zustande kam, die Erfindung neuer Konzepte und Markenwelten mit Marc Jacobs und Balenciaga sowie die Erfolge von großen Marken wie Calvin Klein. Catherine Walsh sitzt im Aufsichtsrat des Fashion Institute of Technology sowie im Vorstand der Chinati Foundation.

Weitere Informationen zu allen Coty-Marken finden Sie auf www.coty.com.

Informationen zu Coty Inc. de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@514f4c0aCoty ist ein international aufstrebender Marktführer im Bereich der Schönheitspflege, mit Nettoeinnahmen in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar im zum 30. Juni 2012 abgelaufenen Geschäftsjahr. Das Unternehmen wurde 1904 in Paris gegründet und ist ausschließlich in der Schönheitspflege aktiv. Zum Produktsortiment von Coty gehören bekannte Düfte, dekorative Kosmetika sowie Haut- und Körperpflegeprodukte, die weltweit in über 130 Ländern und Regionen vertrieben werden. Das Sortiment von Coty beinhaltet internationale Marken wie adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel und Sally Hansen.

Weitere Informationen zu Coty Inc. finden Sie auf der Website www.coty.com

