SP-Vettermann ad Helige-Kommission: FP-Politik sinkt ins Bodenlose!

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Niveau der FP-Politik sinkt einmal mehr ins Bodenlose", kommentiert der Vorsitzende des Wiener Bildungsausschusses, Gemeinderat Heinz Vettermann die inhaltlich völlig falschen Aussendungen von FP-Gudenus und Nepp. Gerade die Stadt Wien habe beispielgebend gezeigt, wie eine seriöse Aufarbeitung dieser tragischen und durch nichts zu rechtfertigenden Vorkommnisse stattfinden kann.

"Neben der umfassenden Studie der Historikerkommission unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Reinhard Sieder, die vor einem Jahr veröffentlicht wurde, zeigt auch die Beauftragung der sogenannten Helige-Kommission, dass die Stadt Wien diese tragischen Ereignisse seriös aufarbeitet, den Betroffenen respektvoll gegenübertritt und über den Weißen Ring entsprechende finanzielle Hilfestellungen leistet", so SP-Vettermann weiter. Auch die zur Verfügung gestellte Summe von 31 Mio. Euro sowie die zusätzlich beschlossenen 60.000 Einheiten an Psychotherapien zeigen, dass Wien einen beispielgebenden Weg in der Aufarbeitung der historischen Vorkommnisse einschlage.

"Zudem ist richtigzustellen, dass die Skartierung von Akten bereits mit Aufkommen der ersten Vorwürfe gestoppt wurde. Auch die Behauptung wonach von den Betroffenen Schweigen verlangt worden sei, ist schlichtweg falsch. Gerade die über 500 persönlichen Gespräche und damit verbundenen Erfahrungsberichte haben wesentlich zur Aufarbeitung etwa in der Historikerkommission beigetragen", so SP-Vettermann, der abschließend ergänzt: "Die "Helige-Kommission" präsentiert morgen, Mittwoch, ihren Endbericht. Daraufhin steht dieser selbstverständlich allen Interessierten auf der Website der Kommission zur Verfügung".

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Anita Schartmüller

Tel.: (01) 4000-81 922

anita.schartmueller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at