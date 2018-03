"Am Punkt" mit Meinrad Knapp - Thema: Abzug vom Golan - längst überfällig oder feiges Wahlkampfmanöver?

Mittwoch, 12. Juni 2013, 23.15 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Kommando "zurück": Das österreichische Bundesheer räumt nach fast 40 Jahren die Golanhöhen. Laut Regierung sei die Lage dort mittlerweile zu gefährlich. Der Abgang unserer Blauhelme sorgt international für Schlagzeilen - und Kritik: Wenn es ernst wird, dann kneifen die Österreicher, heißt es. Und die Israelis reagieren enttäuscht: "Man kann sich eben auf niemanden verlassen." Bundeskanzler Faymann verteidigt den Abmarsch: "Das Leben unserer Soldaten steht an erster Stelle!" Wohl eher die Wahl im Herbst, kontern Kritiker. Abzug vom Golan - längst überfällig oder feiges Wahlkampfmanöver?

Darüber diskutiert Meinrad Knapp live im Studio mit Aviv Shir-On (israelischer Botschafter in Österreich), mit Stefan Prähauser (SPÖ-Wehrsprecher), mit Werner Fasslabend.(Präsident der Politischen Akademie der ÖVP und ehemaliger Verteidigungsminister) sowie mit Erich Reiter (Militärexperte und früherer Leiter der Direktion für Sicherheitspolitik im Verteidigungsministerium). Im Analysestudio ist Michael Jungwirth von der Tageszeitung "Kleine Zeitung" zu Gast.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz. Diese Woche ist - unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Österreich zieht seine UNO-Truppe vom Golan ab. Befürworten Sie den Abzug, eher ja oder eher nein?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

