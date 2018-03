Western Union ist "gelebte Diversität"

Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz traf den Präsidenten und CEO von Western Union, Hikmet Ersek, zu einem Arbeitsgespräch

Wien (OTS) - Western Union, ein führender Anbieter von Geldtransfers, hat weltweit über 510.000 Standorte, in Österreich sind es rund 2.900. Western Union bietet die Möglichkeit, Bargeld unkompliziert rund um die Welt zu überweisen - ein Service, der auch gerne von Menschen mit Migrationshintergrund genutzt wird. Über Western Union wurden im vergangenen Jahr global an die 81 Milliarden US-Dollar zwischen Privatpersonen transferiert. Der Vorteil bei Überweisungen über Western Union: Die Überweisung kann auch "Cash-to-Cash" erfolgen, d.h. der Empfänger des Geldes braucht kein eigenes Bankkonto, um das Geld in Empfang zu nehmen. Das kommt vor allem jenen Menschen zugute, die ihr Heimatland verlassen haben und in ihrem neuen Land noch über kein Bankkonto verfügen, sowie jenen, deren Familie in der alten Heimat keinen Zugang zum Finanzsystem hat. "Von diesem Geschäftsmodell profitieren weltweit besonders Menschen mit Migrationshintergrund", sagte Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz.

Im Europa-Hauptquartier von Western Union in Wien sind ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit rund 40 verschiedenen Sprachen tätig. "Das ist gelebte Diversität", betonte Kurz. "Gelebte Diversität in der Arbeitswelt ist nicht nur kulturell bereichernd, sondern bringt auch viel für den Wirtschaftsstandort Österreich."

Western Union setzt sich in Österreich auch für eine gelungene Integration ein. So unterstützt das Unternehmen die von Staatssekretär Kurz initiierte Kampagne "Zusammen:Österreich" sowie die "Aktion365Plus" des Vereins "Wirtschaft für Integration" und das Projekt "Vielfalter" in Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen Zentrum. "Ich danke den Verantwortlichen von Western Union für ihr Engagement im Dienste der Integration", betonte Staatssekretär Kurz.

