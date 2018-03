Bures begrüßt Oberösterreichs Vorschlag für beschleunigten Hochwasserausbau

Wien (OTS/BMVIT) - Infrastrukturministerin Doris Bures begrüßt das heute von der oberösterreichischen Landesregierung vorgestellte "Beschleunigungsprogramm für den Hochwasserschutz". In den kommenden zehn Jahren sind 400 Mio. Euro für Hochwasserschutzprojekte an der Donau vorgesehen. Bund, Länder und Gemeinden teilen sich die Finanzierung. Bures hält es für sinnvoll, dass man jetzt prüft, ob eine schnellere Umsetzung möglich ist. ****

Am vergangenen Freitag hat die Ministerin mit dem oberösterreichischen Landesrat Anschober vereinbart, dass die Planung des Hochwasserschutzes im Eferdinger Becken jetzt rasch angegangen wird. Infrastrukturministerium und Land OÖ werden schon in den kommenden Wochen die Gesamtplanung ausschreiben, die in enger Abstimmung mit den Gemeinden erfolgen soll. (Schluss)

