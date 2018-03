ORF III mit "Treffpunkt Medizin" über grünen Star und Film "In eisigen Höhen - Sterben am Mount Everest"

Am 12. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 12. Juni 2013, befasst sich "kreuz und quer" im Rahmen der Doku "Ausgetreten!" um 20.15 Uhr mit Menschen, die aus Enttäuschung aus der Kirche ausgetreten sind. Unter anderem kommen Prominente wie Viktor Gernot, Peter Stöger, Caspar Einem oder Julia Cencig zu Wort. Um 20.50 Uhr folgt eine "kreuz und quer"-Diskussion zum Thema "Hat die Wissenschaft Gott begraben? Woran Naturforscher glauben". Mit Michael Hofer diskutieren der Astrophysiker Arnold Benz, der Chemiker Peter Schuster, der Physiker Werner Gruber sowie die Philosophin Petra Kolmer und die Theologin Judith Hardegger.

"Treffpunkt Medizin" befasst sich um 21.50 Uhr mit dem Thema "Erblindung auf Raten: Gefahr grüner Star". In Österreich ist der grüne Star die zweithäufigste Erblindungsursache; die Sendung informiert, wie wichtig Vorsorge auf diesem Gebiet ist, und welche Therapien das Sehvermögen möglichst lange erhalten können. Von der neuen Lasertherapie erhofft man sich große Fortschritte für die Patientinnen und Patienten. Zu Gast ist u. a. Prof. Nikolaos Bechrakis von der Augenklinik Innsbruck. Weiters befasst sich "Treffpunkt Medizin" mit dem Berufsbild eines Landarztes und zeigt, welches Anforderungsprofil in Bezug auf medizinisches Wissen und Persönlichkeit an einen Allgemeinmediziner auf dem Land und in den Bergen gestellt wird.

Um 22.25 Uhr zeigt ORF III im Rahmen der "kult.film"-Reihe "In eisigen Höhen - Sterben am Mount Everest" von Regisseur Robert Markowitz. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Tatsachenbericht von Jon Krakauer. Im Mai 1996 nehmen einige Hobbybergsteiger an einer von erfahrenen Kletterern organisierten Besteigung des Mount Everest teil. Das Vorhaben endet tödlich: Neben sechs der unerfahrenen Amateurbergsteiger kommen auch die beiden Bergführer ums Leben. Es spielen Peter Horton, Christopher McDonald und Nathaniel Parker.

