Moser zu Krismer: Unwürdiges Schauspiel der NÖ Grünen am Rücken der Hochwasseropfer

NÖ Budget lässt genügend Spielraum für Hilfe der Betroffenen

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die NÖ Grünen veranstalten ein unwürdiges Schauspiel am Rücken der Hochwasseropfer. Statt zu helfen und anzupacken, betreibt Krismer Politik mit dem Leid der Menschen entlang der Donau. Ich kann ihr versichern, dass die vorausschauende Finanzplanung des Landes Niederösterreich genügend Spielraum für rasche Hilfe der Betroffenen lässt. So wurden bereits vor einer Woche zehn Millionen Euro an Soforthilfe beschlossen und bei Bedarf werden weitere Mittel zur Verfügung gestellt", kommentiert VP-Landtagsabgeordneter Karl Moser heutige Aussagen der NÖ Grünen.

"Die NÖ Grünen sind erst jetzt aufgewacht und haben wie so oft die Probleme der Menschen verschlafen. Während wir rasch Unterstützung zugesagt haben, wechseln Krismer & Co. mit dem Leid der hunderter Familien politisches Kleingeld", so Moser.

