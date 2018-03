BZÖ beantragt im Parlament "Ehrenamtskarte"

Widmann: "Freiwillige stärken - Helfern helfen"

Wien (OTS) - "Die Hochwasserkatastrophe hat uns allen drastisch vor Augen geführt, wie hoch der Stellenwert der Freiwilligenarbeit in Österreich ist und diese von der Bewältigung von derartigen Ereignissen nicht wegzudenken ist. 46 Prozent der österreichischen Bevölkerung leisten in irgendeiner Form Freiwilligenarbeit, damit engagieren sich rund 3,3 Millionen Österreicher. Die Bandbreite des freiwilligen Engagements reicht von der Nachbarschaftshilfe über soziale, pflegerische und gesundheitliche Dienste sowie Sport und Kultur bis zu Katastrophenhilfs-, Feuerwehr- und Rettungsdiensten. Jetzt ist es daher an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen und den Ehrenamtlichen unter die Arme zu greifen. Das BZÖ wird daher morgen im Parlament unter dem Motto "Freiwillige stärken - Helfern helfen" die Einführung einer "Ehrenamtskarte" als Weiterentwicklung des bestehenden Freiwilligenpasses beantragen", kündigte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem stellvertretenden BZÖ-Klubobmann Abg. Stefan Petzner an.

Diese Ehrenamtskarte - eine Art Bonus Card - soll den Freiwilligen folgende Vorteile beziehungsweise Entschädigungen bringen:

+ bundesweit einheitliche Dienstfreistellung samt Lohnfortzahlung aus dem Katastrophenfonds

+ Pensionsanrechnungsmöglichkeiten

+ Gratisimpfungen

+ bevorzugte Behandlung bei der Aufnahme in den öffentlichen Dienst + Eintrittsermäßigungen bei öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Bädern, öffentliche Freizeiteinrichtungen, Bildungseinrichtungen, etc. sowie

+ Preisnachlässe bei Unternehmen, die sich beteiligen wollen

Nach wie vor sei freiwilliges Engagement in vielen Fällen mit finanziellen Belastungen und anderen Nachteilen verbunden, bspw. durch eine weiterhin fehlende Absicherung in Form einer Lohnfortzahlung, fehlende Anrechnung von Pensionsversicherungszeiten oder notwendige Impfungen. "Es ist daher höchste Zeit, dass die rot-schwarze Bundesregierung die bestehenden Hürden beseitigt sowie ehrenamtliche Leistungen von staatlicher Seite stärker anerkannt und belohnt werden", so Widmann.

