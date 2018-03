ORF SPORT + mit den Highlights von der 15. Internationalen Alpentour Trophy und vom "Cape Epic 2013"

Am 12. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 12. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der 15. Internationalen Alpentour Trophy um 20.15 Uhr, vom "Cape Epic 2013" in Südafrika um 20.45 Uhr, von der Tchibo Top.Rad.Liga in Judendorf um 21.50 Uhr und vom Ötscher Marathon um 22.00 Uhr sowie ein Golfmagazin mit Tipps & Tricks und Golf-Fitness um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Golf, Pferdesport, Beachvolleyball, Radsport, Dart und Tischtennis um 22.45 Uhr.

Aufgrund des starken Regens, abgegangener Muren und umgestürzter Bäume musste die vierte und letzte Etappe der 15. Internationalen Alpentour Trophy auf den Hauser Kaibling aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Nach zwei Etappensiegen und einem vierten Platz auf der dritten Etappe feierte der tschechische MTB-Marathon-Europameister des letzten Jahres, Kristian Hynek, seinen zweiten Gesamtsieg bei der Alpentour Trophy. Der Tscheche siegte 2:03 Minuten vor dem Welt- und Europameister Alban Lakata aus Österreich. Auf dem dritten Platz beendete der Tscheche Jiri Novak mit 4:50 Minuten Rückstand die Tour. Bei den Damen wiederholte die Vize-Weltmeisterin Sally Bigham ihren Gesamtsieg aus dem Vorjahr und sorgte mit drei Etappensiegen für eine 100-prozentige Ausbeute. Die Britin gewann vor der Schweizerin Milena Landtwing und der Norwegerin Kristin Aamodt.

Das Team Burry Stander-Songo mit dem Tschechen Jaroslav Kulhavy und dem Schweizer Christoph Sauser hat das "Cape Epic 2013" in Südafrika, das bedeutendste Mountainbike-Etappenrennen, für sich entschieden. Auf Platz zwei landete - nach acht Etappen und mehr als 700 Kilometern - mit 7 Minuten und 10 Sekunden Rückstand das Team Bulls mit Karl Platt (GER) und Urs Huber (SUI). Platz drei ging an das Team Bulls 2 mit Tim Böhme (GER) und Thomas Dietsch (FRA).

