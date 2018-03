NÖ Budget 2014 zurück an den Start: Grüne wollen Budgetsitzung vertagen

Krismer: Hochwasserkatastrophe verlangt nach Neuaufstellung des Haushaltsplans

St. Pölten (OTS) - Geht es nach den Grünen steht der NÖ Landtag vor einer großen Herausforderung: Am 19. Juni soll das Budget 2014 im Landtag beschlossen werden. Aber: "Sobotkas Budgetentwurf kann in der jetzigen Form nicht behandelt und beschlossen werden. Die Hochwasserkatastrophe macht den Finanzplan des Landes für das Jahr 2014 obsolet. Das Budget muss neu geplant, das Geld des Landes anders verteilt werden", so die Grüne Finanzsprecherin im NÖ Landtag, Helga Krismer.

Konkret will Krismer folgende Schwerpunkte im Budget neu gesetzt sehen: "Es braucht den massiven Ausbau des Hochwasserschutzes, Geld für die Betroffenen, das unbürokratisch aus der Not helfen soll, massive Mehrausgaben in der Wohnbauförderung und Gebäudesanierung und und, und", so Krismer.

Die Grüne macht sich nichts vor: "Der Landeshaushalt ist von Haus aus filigran mit 490 Mio Euro Neuverschuldung und negativer freien Finanzspitze von minus 210 Mio. Es ist daher unverantwortlich von der Landesregierung - angesichts der notwendigen Maßnahmen für Land und Leute - vom Landtag die Zustimmung eines unpassenden Budgets für 2014 zu verlangen. Es darf sich der Landtag nicht lächerlich machen, wenn er über ein verfehltes Zahlenwerk debattiert, das den Notwendigkeiten im Land nicht gerecht wird", hält die Grüne entschieden fest.

Da alle anderen Bundesländer im Herbst ihre Budgets beschließen, ist für die Oppositionspolitikerin klar: "Wir müssen die Budgetsitzung auf September vertagen. Das Zahlenwerk muss für Land und Leute passen", so die Grünen Finanzsprecherin im NÖ Landtag, Helga Krismer, abschließend.

