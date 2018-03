KORREKTUR zu OTS0142 vom 10. Juni - Ehrenzeichen für Erwin Soravia

Korrektur zu OTS_20130610_OTS0142

Wien (OTS) - Im zweiten Absatz muss es richtig lauten: Ein neues Großprojekt "Triiiple (nicht Wien Mitte) - ehemaliges Hauptzollamt" sei in Planung.

Im dritten Absatz und im Zwischentitel muss es richtig lauten: Erwin Soravia (nicht Erich)

Anbei die korrigierte Meldung:

Ehrenzeichen für Erwin Soravia

Landeshauptmann Michael Häupl hat am Montag dem Unternehmer Erwin Soravia das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien überreicht. Die Laudatio hielt der Bezirksvorsteher des 3. Bezirks, Erich Hohenberger. Häupl bezeichnete in seiner Begrüßung das Ehrenzeichen als ein Dankeschön der Stadt für die unternehmerischen Leistungen Soravias und dankte ihm auch für seine persönliche Freundschaft.

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger würdigte in seiner Laudatio, dass der gebürtige Kärntner Soravia sowohl Firmen- als auch Wohnsitz im dritten Bezirk habe. Im dritten Bezirk habe er auch Großprojekte wie "Town Town" und die Sofiensäle realisiert. Ein neues Großprojekt "Triiiple - ehemaliges Hauptzollamt" sei in Planung. Hohenberger strich neben den unternehmerischen Qualitäten von Soravia auch dessen soziales Empfinden und seine Bereitschaft zur Kulturförderung hervor.

Erwin Soravia dankte abschließend seinen beruflichen Weggefährten und lobte die gute Zusammenarbeit bei der Planung von Großprojekten mit Politik und Beamtenschaft. Nur mit gegenseitigem Vertrauen sei es möglich, derartige Projekte voranzutreiben.

Lebenslauf Erwin Soravia

Mag. Erwin Soravia wurde 1967 in Kärnten geboren. Er absolvierte ein Wirtschaftsstudium an der Universität Wien. 1989 erfolgte die Gründung der Soravia Bauträger GmbH. Er arbeitet im Konzern mit seinem Bruder Hanno zusammen. Der Konzern expandierte auch nach Osteuropa. Zu den bedeutendsten Projekten in Wien zählen der Erwerb des Dorotheums, der Bau des Stadtteils "Town Town" in Erdberg sowie der Umbau der Sofiensäle unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. (Schluss) du

