Yapital auch im Online-Zahlungsmix der Peaches Group vertreten

Luxemburg (ots/PRNewswire) - In Kürze können prelado-Kunden ihre Prepaid-Handys mit dem neuen Cross-Channel-Payment Yapital aufladen

Wenige Wochen vor seinem Start hat der erste europäische Cross-Channel-Payment-Anbieter Yapital eine Kooperation mit der Peaches Group angekündigt. Für Yapital, eine hundertprozentige Tochter der Otto Group, eröffnet sich dadurch ein Zugang zu einem weiteren interessanten Markt: Die Prepaid-Service-Plattform prelado der Wiesbadener Peaches Group ermöglicht es den Kunden von über 20 deutschen Mobilfunk-Anbietern, ihre Prepaid-Guthaben kostenfrei anzuzeigen und in Echtzeit online aufzuladen.

Der Service zum schnellen und unkomplizierten Aufladen von Prepaid-Handy-Guthaben per App, mobile Web und Internet ist seit November 2012 in Deutschland verfügbar. Mit der zeitnah geplanten Integration von Yapital gewinnt prelado ein neues, innovatives Zahlverfahren für seinen Online-Zahlungsmix hinzu. pelado-Kunden können ihr Guthaben künftig schnell, einfach und sicher mit Yapital aufladen.

"Die Integration in einen innovativen Dienst wie prelado hat das Potenzial, Yapital sehr interessante Kundenkreise zu erschliessen", erläutert Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "Damit haben wir für unsere erste echte europäische Cross-Channel-Payment-Lösung einen weiteren wichtigen Partner gewonnen."

"Bei Peaches haben wir immer die Vorteile für unsere Nutzer im Blick - bei Yapital ist das genauso. Darum ist Yapital die perfekte Erweiterung unseres Online-Zahlungsmix'", ergänzt Reinhold M. Sigler, Geschäftsführer der Peaches Group (PEACHES Mobile GmbH, PEACHES Systems GmbH, REA MOBILE GmbH). Andreas Schulz, SVP Sales & Payments bei der Peaches Group, fügt hinzu: "Wir wollen es unseren Kunden so einfach wie möglich machen, ihr Prepaid-Handy-Guthaben aufzuladen. Mit Yapital bieten wir ihnen eine weitere, besonders unkomplizierte Möglichkeit dazu. Daher werden wir die Zusammenarbeit sukzessive ausbauen, auch über den deutschen Markt hinaus."

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist die erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment-Lösung über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Über die Peaches Group

Die Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe Peaches Group können in zwei verschiedene Segmente untergliedert werden: Payment & Prepaid Services. Die Gruppe verfügt über reale Mobile Payment Erfahrung und positioniert sich als unabhängiger Mobile Payment Acquirer mit einer eigenen Mobile Payment Technologieplattform. Peaches agiert überdies als Reseller (PSP Payment Service Provider) für das mobile Bezahlverfahren "mpass" von Telekom, Vodafone und O2.

Die Peaches Group ist als Anbieter von Prepaid-Auflade-Lösungen tätig. Unter der Marke prelado - prepaid anytime & anywhere betreibt die Wiesbadener Unternehmensgruppe eine eigene Prepaid-Service-Plattform und stellt Nutzern per App, mobile Web und Internet einen Auflade-Service in Echtzeit für Prepaid-Handys zur Verfügung. Via App (Android & iOS) ist darüber hinaus eine kostenfreie, anbieterneutrale Prepaid-Handy-Guthabenanzeige möglich. Diesen Prepaid Service bietet die PEACHES Mobile GmbH als White-Label-Lösung interessierten Partnern an. Das Full-Service Angebot, inklusive Airtime und Zahlungsabwicklung mit Zahlungsgarantie, wird in dem CI/CD des Partner komplett betrieben.

Zur Peaches Group gehören die Unternehmen PEACHES Systems GmbH, PEACHES Mobile GmbH und REA MOBILE GmbH - Companies of PEACHES AG.

Herausgeber der Pressemitteilung Yapital Financial AG 5 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Kontakt: Martin Zander Yapital Financial AG Tel.: +352-203-10-111 Mail: press @ yapital.com Kontakt: Kristina Schaube PEACHERS AG Tel.: +49(0)611-94-58-58-17 Mail: pr @ peachesgroup.com