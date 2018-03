EANS-Adhoc: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG /

Jahresergebnis/Jahresgeschäftsbericht

11.06.2013

Stabiles Ergebnis der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG: Starkes Inlandsgeschäft sorgt für leichte Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2012/13

Wien, am 11. Juni 2013. Das per 31. März 2013 abgelaufene Geschäftsjahr 2012/13 der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG ist durch Stabilität und Kontinuität gekennzeichnet. Das Unternehmen erzielte mit einem Jahresumsatz von EUR 42,17 Mio. ein leichtes Plus zum Vorjahr (EUR 41,98 Mio.). Die Aktionäre können sich daher auf eine stabile Dividendenauszahlung freuen.

Das Wachstum wurde 2012/13 über Produktinnovationen angetrieben. Der Schwerpunkt lag hier bei der Entwicklung des neuen Scheckkartenführerscheins und eines einheitlichen Designmodells für Kartendokumente. Dies spiegelt sich insbesondere in einer deutlichen Steigerung des Inlandsumsatzes wieder: "Unser Inlandsgeschäft konnten wir um mehr als 10 Prozent steigern", zeigt sich Robert Schächter, Vorstandsvorsitzender und CEO der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG, zufrieden.

Die Ergebniskennzahlen entsprechen in etwa dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis (EBIT clean) belief sich im Geschäftsjahr 2012/13 auf EUR 6,75 Mio. (2011/12: EUR 6,94 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT clean) erhöhte sich leicht auf EUR 6,23 Mio. (2011/12: 6,15 Mio.) Der Jahresüberschuss clean betrug nach Abzug der Steuern EUR 4,78 Mio. (EUR 4,96 Mio.). Als Vorsichtsmaßnahme hat das Unternehmen eine bilanzielle Vorsorge Kosovo gebildet. Der Jahresüberschuss liegt nach Berücksichtigung dieses Sondereffektes bei EUR 3,65 Mio.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand werden - wie im Vorjahr - der Hauptversammlung am 12. Juli 2013 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,35 pro Aktie vorschlagen. Bei aktuellem Kurs entspricht dies einer Dividendenrendite von 3%.

"Das vorliegende Jahresergebnis ist ein solides Fundament für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens", erläutert Schächter. "Durch laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten stärkt die OeSD ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Hochsicherheitsdruck, eGovernment und Identitätsmanagement. Ziel ist, auch zukünftig mit besten Technologien für eine sichere Identität als führendes Sicherheitsunternehmen zu punkten", so Schächter abschließend.

Die wichtigsten Konzernkennzahlen im Überblick:

in TEUR GJ 2012/13 GJ 2011/12 Umsatzerlöse 42.167 41.980 Exportanteil in % 13,2 20,8 EBITDA clean 8.497 8.677 Betriebsergebnis (EBIT) clean 6.749 6.941 Ergebnis vor Steuern (EBT) clean 6.232 6.152 Jahresüberschuss clean 4.780 4.960 Jahresüberschuss nach Wertberichtigung 3.647 4.960 Kosovo Kapitalstruktur Eigenkapital 18.426 17.209 Eigenkapitalquote in % 34,8 30,9 Fremdkapital 34.474 38.506 Fremdkapitalquote in % 65,2 69,1

Personalstand im Durchschnitt 149 148 Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stück) 7.500.000 7.500.000 Davon Eigene Aktien (Stück) 367.500 367.500 (Staatsdruckerei Mitarbeiter Stiftung) Angaben pro Aktie in EUR Ultimokurs 31.03. 11,80 11,65 Jahresgewinn 0,51 0,66 Dividende 0,35* 0,35

* Vorschlag für die Gewinnverwendung an die Hauptversammlung

Der gesamte Jahresfinanzbericht 2012/13 der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG ist auf der Website des Unternehmens www.staatsdruckerei.at/berichte-publikationen abrufbar.

Über die OeSD Gruppe

Die OeSD Gruppe ist einer von Europas führenden Anbietern von gesamtheitlichen Identitätsmanagementlösungen. Sie entwickelt und produziert Hochsicherheitsidentitätsdokumente, wie z.B. den "Reisepass mit Chip und biometrischen Sicherheitsmerkmalen". Das Segment Security Print umfasst den Entwurf und die Herstellung von Hochsicherheitsdruckprodukten wie Blanko-Identitätsdokumente, Sicherheitszertifikate, Briefmarken etc. Das Segment eGovernment umfasst die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Personalisierungslösungen für Identitätsdokumente (z.B. Reisepässe, Führerscheine, Personalausweise, Aufenthaltstitel, etc.). Die OeSD Gruppe beliefert und betreut Kunden in mehr als 60 Staaten der Welt.

