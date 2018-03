Landesbibliothek bleibt geschlossen

Bregenz (OTS/VLK) - Die Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz bleibt am Freitag, 14. Juni 2013, ganztägig geschlossen. Am Samstag, 15. Juni, steht die Landesbibliothek ihren Besuchern wieder zu den üblichen Öffnungszeiten (9:00 bis 13:00 Uhr) zur Verfügung.

