Der Spendenverein "Arabella hilft!" unterstützt die Hochwasseropfer.

Der Spendenverein "Arabella hilft!" unterstützt unbürokratisch und schnell, dort wo das Hochwasser das größte Leid hinterlassen hat.

Wien (OTS) - Seit mehr als einer Woche steht Österreich ganz im Zeichen des schlimmsten Hochwassers seit 2002. In einigen Gebieten waren die Pegel sogar noch höher als vor elf Jahren. Viele Menschen haben schon zum zweiten Mal ihr gesamtes Hab und Gut in den Fluten verloren. Ein großer Dank gebührt den zahlreichen Helfern, die in den vergangenen Tagen Unvorstellbares geleistet haben. Doch auch wenn das Wasser weg ist, kehrt bei den Betroffenen noch lange kein Alltag ein. Erst nach und nach wird das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Viele Familien stehen vor dem Nichts. Zerstörte Wohnungen und Häuser müssen wieder aufgebaut werden.

Radio Arabella-Geschäftsführer und Präsident des Vereins Mag. Wolfgang Struber: "Die schrecklichen Bilder der Hochwasserkatastrophe gehen uns allen sehr nahe. Auch in den Sendegebieten von Radio Arabella, besonders in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg, sind die Schäden katastrophal. Bei den vielen Reportagen vor Ort haben die Reporter von Radio Arabella viele persönliche Schicksale erzählt bekommen. Daher ist es nur selbstverständlich, dass der Verein "Arabella hilft!" hier aktiv wird."

Der Spendenverein "Arabella hilft!" wird gemeinsam mit der gesamten Radio Arabella-Familie in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg, dort finanzielle Hilfe leisten wo die Not am Größten ist. Helfen Sie helfen! Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass auch jene, die das Hochwasser am Schlimmsten getroffen hat, möglichst rasch wieder in einen halbwegs normalen Alltag zurückfinden.

Spendenmöglichkeiten:

Telefonisch unter 0901 501 601 (EUR 5,--/ Anruf)

Bankanweisung an "Spendenverein Radio Arabella" Kontonummer 11.406.113, BLZ 32.000 bei der Raiffeisen Landesbank NÖ-W

Spendenbox im Radio Arabella-Sendestudio im alten AKH, Alser Straße 4 Hof 1

