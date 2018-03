Der Wiener Weinpreis 2013: Das sind die Finalisten

Nur noch eine Woche bis zum Weinpreis der Stadt Wien

Wien (OTS) - Die Spannung steigt: 58 Finalisten kämpfen in der nächsten Woche in elf Kategorien um den Sieg beim Wiener Weinpreis 2013, der am 18. Juni durch Bürgermeister Dr. Michael Häupl verliehen wird. Die Sieger-Weine sowie über hundert weitere Wiener Spitzenweine können WeinliebhaberInnen in Folge drei Tage lang vom 19. bis zum 21. Juni täglich von 17 bis 23 Uhr im Arkadenhof im Wiener Rathaus zu kleinsten Preisen verkosten (Verkostungskarte um 1,-Euro). Österreichische Top-KöchInnen wie Sevgi Hartl, Christian Petz, Peter Zinter sowie Martina Willmann liefern die dazu passende kulinarische Begleitung (Speisebons um 4,- Euro pro Gericht) - vom Kalbsgulasch mit Eierschwammerln und Liebstöcklnockerln bis hin zu Gnocchi mit hausgemachtem Pesto und frischem Rucola.

Finalisten Wiener Weinpreis 2013

Kategorie: Wiener Gemischter Satz klassisch

Wiener Gemischter Satz Classic 2012, Weingut Cobenzl

Wiener Gemischter Satz, 2012, Weingut Edlmoser

Wiener Gemischter Satz Allegro 2012, Weingut Helm

Wiener Gemischter Satz, 2012, Weingut Karl Lentner

Wiener Gemischter Satz Classic 2012, Weingut Rotes Haus

Kategorie: Wiener Gemischter Satz kräftig

Wiener Gemischter Satz Senator 2012, Weingut Cobenzl

Wiener Gemischter Satz Dorflage 2012, Weingut Edlmoser

Wiener Gemischter Satz Wiener Melodie 2012, Weingut Karl Lentner Wiener Gemischter Satz Nussberg 2012, Weingut Mayer am Pfarrplatz Wiener Gemischter Satz Nussberg Reserve 2012, Weingut Rotes Haus

Kategorie: Grüner Veltliner klassisch

Grüner Veltliner Classic 2012, Weingut Cobenzl

Grüner Veltliner , 2012, Weingut Helm

Grüner Veltliner, Reissern 2012, Weingut Kroiss

Grüner Veltliner Steinbügel 2012, Weingut Karl Lentner

Grüner Veltliner, 2012, Weingut Mayer am Pfarrplatz

Kategorie: Grüner Veltliner kräftig

Grüner Veltliner X, 2012, Weingut Christ

Grüner Veltliner Senator 2012, Weingut Cobenzl

Grüner Veltliner Klassik 2012, Weingut Fuhrgassl-Huber

Grüner Veltliner Margarete 2012, Weinbau Mag. Irene Langes

Grüner Veltliner Total 2012, Weingut Karl Lentner

Grüner Veltliner Schenkenberg, 2012, Weingut Mayer am Pfarrplatz Grüner Veltliner Poetenfass 2012, Weingut Univ. Prof. Mayer-König

Kategorie: Riesling klassisch

Riesling Burgstall, 2012, Buschenschank & Weinbau Hengl-Haselbrunner Riesling, 2012, Weinbau Hofbauer-Steindl

Riesling Falkenberg, 2012, Weingut Karl Lentner

Riesling Alsegg, 2012, Weingut Mayer am Pfarrplatz

Riesling Nussberg, 2012, Weingut Mayer am Pfarrplatz

Kategorie: Riesling kräftig

Riesling Maurer Berg 2012, Weingut Edlmoser

Riesling Nussberg Ried Rosengartl 2012, Weinbau Felix

Riesling , Nussberg Obere Schoß 2012, Weinbau Felix

Riesling Nussberg Weisser Marmor, 2012, Weingut Mayer am Pfarrplatz Riesling , 2012, Weinbau Mag. Marina Mostbeck

Kategorie: Chardonnay

Chardonnay, 2012, Weingut Christ

Chardonnay, 2012, Weingut Edlmoser

Chardonnay Hackenberg 2012, Weingut Kroiss

Chardonnay Classic 2012, Weingut Karl Lentner

Chardonnay Neusatz 2012, Winzerhof Leopold

Kategorie: Weißburgunder

Weißburgunder Der Vollmondwein, 2012, Weingut Christ

Weißburgunder Senator, 2012, Weingut Cobenzl

Weißburgunder, 2012, Weingut Edlmoser

Weißburgunder, 2012, Weingut Karl Lentner

Weißburgunder, Jungherrn 2012, Weingut Stift Klosterneuburg

Kategorie: Pinot noir

Blauer Burgunder, 2011, Weingut Peter Bernreiter

Pinot noir Bellevue Reserve 2011, Weingut Cobenzl

Pinot noir 2011, Weingut Mayer am Pfarrplatz

Pinot noir Raflerjoch 2011, Weingut Stift Klosterneuburg

Pinot Noir Grand Select 2009, Weingut Wieninger

Kategorie: Zweigelt

Blauer Zweigelt Bisamberg, 2010, Weingut Christ

Blauer Zweigelt Hofbreiten, 2009, Weingut Cobenzl

Alte Rebe Zweigelt, 2010, Weinbau h.p. göbel

Zweigelt Hackenberg 2011, Weingut Kroiss

Zweigelt, 2012, Weingut Walter Wien

Kategorie: Cuvée rot

Il Triticoo, 2011, Weingut Peter Bernreiter

Mephisto, 2010, Weingut Christ

XXI 2009 ,Weingut Christ

Cuvée Titan 2010, Weingut Fuchs-Steinklammer

Zweigelt/Cabernet Sauvignon 2011, Weingut Lenkius

Cabernet Sauvignon/Merlot 2007, Weingut Schilling

Weinpreis der Stadt Wien 2013

Die Besten. Wiener Weine und Spitzengastronomie

19. Juni bis 21. Juni 2013, 17:00 bis 23:00 Uhr im Arkadenhof, Wiener Rathaus

Die Verkostungskarten für eine Weinprobe (1/16) um 1,- Euro sowie die Speisebons um 4,- Euro pro Gericht eines Starkochs sind am Infopoint im Arkadenhof erhältlich.

