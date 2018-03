AGT International ernennt Rani Karmi zum Chief Business Officer

Zürich (ots/PRNewswire) - Erfahrener Vertriebschef wird Mitglied der Geschäftsführung von AGT International um Wachstum in neue Märkten fördern

Rani Karmi wird neuer Chief Business Officer von AGT International, einem der wachstumsstärksten Anbieter von innovativen Sicherheitslösungen. Rani ist von Zürich aus verantwortlich für das Wachstum von AGT International in internationalen Märkten.

Rani Karmi verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Management und Personalführung. Zuvor war er unter anderem Chief Sales Officer von Cassidian, der Defense and Security-Division von EADS, und Leiter der Unternehmensentwicklung in der Zentrale von EADS.

Mati Kochavi, Gründer und CEO von AGT International, sagte: "AGT International hat in den letzten 18 Monaten in 15 verschiedenen Ländern Projekte von über 2 Milliarden USD abgewickelt und in den letzten beiden Jahren in neuen Märkten grosse Fortschritte erzielt. Wir sind entschlossen, auch in den kommenden Jahren weiter zu wachsen. Die Ernennung von Rani Karmi unterstreicht unser Ziel, regional weiter zu wachsen und neue Märkte zu erobern."Rani Karmi, Chief Business Officer bei AGT International, sagt: "Es ist eine dynamische Zeit mit immer neuen Anforderungen und Möglichkeiten in spannendenden Regionen wie Asien-Pazifik, Europa, Russland, den GUS-Staaten, Nahost, Afrika und Lateinamerika. AGT International hat sich zum Ziel gesetzt, Grenzen zu verschieben und die durch neue Technologien und soziale Veränderungen möglichen Chancen zu nutzen. AGT International ist ein erfolgreiches junges Unternehmen und ich freue mich, dazu beizutragen, dieses Unternehmen zu einem wichtigen Global Player im Markt für innovative Sicherheitslösungen zu machen."

Über AGT International

AGT International wurde 2007 gegründet und ist einer der wachstumsstärksten Anbieter von Sicherheitslösungen für die öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen und Regierungen weltweit. Das Unternehmen bietet Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor integrierte Sicherheits-Lösungen zum Schutz von Menschen, Anlagegütern und Infrastruktur. Die Kernkompetenz von AGT International ist die Sammlung und Verarbeitung von grossen Mengen an Echtzeit- und Offline-Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen. Der integrierte Ansatz des Unternehmens ermöglicht eine effektive Antizipation, Vermeidung, Steuerung und Bewältigung vielfältiger Risiken. Durch die Entwicklung massgeschneiderter Lösungen unterstützt AGT die Kunden dabei, Herausforderungen und Risiken in komplexen Umgebungen zu antizipieren und zu steuern. AGT International beschäftigt 2.400 Mitarbeiter weltweit, Hauptsitz des Unternehmens ist Zürich. AGT International befindet sich in Privatbesitz und wird von seinem Gründer und CEO, Mati Kochavi, geleitet. Mehr Informationen finden Sie unter http://www.agtinternational.com.

