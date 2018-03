Life-Style 65+: Reisefreudig trotz chronischer Erkrankungen

Wien (OTS) - Rund die Hälfte der Österreicher über 65 Jahre verreisen zumindest einmal pro Jahr. In diesem Alter sind allerdings auch rund zwei Drittel von einer chronischen Krankheit betroffen, Tendenz steigend. Die Allianz trägt dieser Entwicklung Rechnung und bietet ab sofort eine Versicherung gegen Reiseausfall an, wenn dieser durch bereits im Vorfeld der Reise bestehende Leiden verursacht wurde. Zusätzlich versichert ALL RISK MED auch chronische Beschwerden, welche auf Reisen akut werden.

Der demographische Wandel hinterlässt seine Spuren - auch beim Reiseverhalten im Ruhestand. In den letzten 40 Jahren hat sich in Österreich die Verweildauer in der Pension auf aktuell durchschnittlich rund 23 Jahre verdoppelt: "Reisen im Ruhestand wird heutzutage immer beliebter", kommentiert Dr. Johann Oswald, Vorstandsmitglied der Allianz Gruppe in Österreich, die aktuelle Situation.

Chronische Krankheiten: zwei Drittel der Über-60-Jährigen betroffen

Insgesamt unternahmen laut Statistik Austria im Jahr 2012 rund 5,4 Millionen Österreicher zumindest eine Urlaubsreise. "Im vergangenen Jahr verreisten bereits fünf von zehn Über-65-Jährigen. Das sind knapp eine Million Pensionisten", erläutert Dr. Christoph Heißenberger, Österreich- und Südosteuropa-Geschäftsführer der Allianz Global Assistance Reiseversicherung. Gleichzeitig werden gesundheitliche Probleme überdurchschnittlich oft als wesentlichster Faktor für den Nichtantritt der Reise angeführt: "Für rund die Hälfte der Reisewilligen dieser Altersgruppe sind gesundheitliche Probleme der häufigste Grund, nicht zu verreisen, noch vor finanziellen Aspekten", so Heißenberger weiter.

Dauerhafte gesundheitliche Beschwerden nehmen mit dem Alter zu. Während nämlich nur jeder sechste 15- bis 29-Jährige ein permanentes gesundheitliches Problem hat, sind es bei den Über-60-Jährigen bereits fast zwei Drittel. "In absoluten Zahlen bedeutet das, dass mehr als eine Million der Über-60-Jährigen in Österreich an zumindest einer chronischen Erkrankung leidet", so Oswald.

Reiseversicherung der Allianz jetzt auch für chronisch Kranke

Für eine immer größer werdende Zahl an Reisenden entsteht daher der Bedarf, sich gegen einen etwaigen Reiseausfall aufgrund chronischer Beschwerden abzusichern. "Bis dato war es jedoch nicht möglich, sich gegen den Ausfall einer Reise aufgrund von bereits im Vorfeld bestehenden Leiden zu versichern. Wir haben nun auch dafür eine entsprechende Lösung gefunden", so Heißenberger. Mit ALL RISK MED garantiert Allianz Global Assistance einen Rundumschutz auch für Reisende aller Altersgruppen mit bestehenden Leiden, der einen umfassenden Reiserücktrittsschutz inkludiert. Persönliche Gründe sowie bereits vor Reiseantritt bestehende physische und psychische Leiden sind damit gedeckt, wenn diese belegt werden können. Darüber hinaus werden auch jene Kosten ersetzt, die durch unerwartet akut gewordene bestehende Leiden für die medizinische Betreuung im Urlaubsort anfallen. Ebenso beinhaltet der Reiseschutz mit Storno auch alle bisherigen Leistungen wie beispielsweise eine Auslandskranken- und Unfallversicherung inkl. Rücktransport, eine Reisehaftpflicht, die Reiseabbruchversicherung sowie den Gepäcksschutz.

Ausblick

Für die Zukunft erwartet Oswald einen steigenden Bedarf: "Die Zahl der Über-65-Jährigen wird sich in Österreich bis zum Jahr 2050 nahezu verdoppelt haben. Jeder dritte Einwohner wird dann über 65 Jahre alt sein." Einhergehend mit dieser demographischen Entwicklung werden auch Reiseprodukte entsprechend angepasst werden müssen. "Reisen ist und bleibt ein wesentliches Thema für Menschen im Ruhestand, weshalb es weiterhin wichtig sein wird, sich dem Bereich Reise und Gesundheit intensiv zu widmen", so Heißenberger abschließend.

Allianz Global Assistance - How can we help?

Als internationaler Marktführer bei Assistance, Reiseversicherungen und damit verbundenen Gesundheitsdienstleistungen beschäftigt Allianz Global Assistance heute weltweit 12.171 Mitarbeiter, die insgesamt 40 verschiedene Sprachen sprechen und eng mit einem internationalen Netzwerk von 400.000 Dienstleistungsanbietern und 118 Korrespondenten in 150 Ländern zusammenarbeiten. 250 Mio. Menschen bzw. 4 Prozent der Weltbevölkerung profitieren von den Leistungen, die die Gruppe auf allen fünf Kontinenten anbietet.

Die Allianz Global Assistance Österreich ist eine Tochtergesellschaft der deutschen Allianz SE und betreut mit eigener 24h Notrufzentrale von Wien aus nicht nur Österreich, sondern auch Ost- und Südosteuropa. Im letzten Jahr nahm das Wiener Team über die Notfall-Hotline 262.000 Anrufe entgegen und sorgte in 47.000 Assistance-Fällen für Hilfe.

Downloads im Internet unter

http://www.ots.at/redirect/media_newsroom1

Foto: Dr. Johann Oswald ((C) Allianz) - Abdruck honorarfrei

Foto: Dr. Christoph Heißenberger ((C) Allianz) - Abdruck honorarfrei

Pressemeldung als PDF

Bitte beachten Sie unseren Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:

https://www.allianz.at/privatkunden/media_newsroom/disclaimer.html

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Marita Roloff

Unternehmenskommunikation

Allianz Gruppe in Österreich

Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien

Tel: +43 5 9009 80690

E-Mail: marita.roloff @ allianz.at

Internet: www.allianz.at



Mag. Sabine Forsthuber

Head of PR & Communications, Media Planning

AGA International S.A.

Niederlassung für Österreich

Pottendorfer Straße 25-27, 1120 Wien

Tel: +43 1 525 03 - 7205, Fax: - 9205

E-Mail: sabine.forsthuber @ allianz-assistance.at

Internet: http://www.allianz-assistance.at