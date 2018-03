NEWS: BayernLB streicht Hypo offene Kreditlinien von einer Milliarde Euro

Reaktion auf Rechtsstreit um einbehaltene Milliarden-Darlehen. Hypo erklärt vor Gericht, dass unter BayernLB-Eigentümerschaft zu positiv bilanziert wurde.

Wien (OTS) - Im Streit um die Rückzahlung von Milliardendarlehen zwischen der Kärntner Hypo und ihrer Ex-Konzernmutter BayernLB hat die Münchner Bank gravierende Maßnahmen ergriffen. Wie das Nachrichtenmagazin NEWS online berichtet, strich die BayernLB ihrer früheren Tochter rund eine Milliarde Euro an offenen, aber bis dato nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien. Dies ist die Reaktion darauf, dass die Hypo rund 2,4 Milliarden Euro aus ausgezahlten Darlehen mit der Begründung einbehält, dass diese in einer Krisensituation von einer damaligen Miteigentümerin gewährt wurden und deshalb nicht als Kredit, sondern als Eigenkapital zu betrachten seien.

Die BayernLB hat nach der Hypo-Entscheidung, die Gelder vorerst einzubehalten, im vergangenen Dezember Klage beim Landgericht München eingebracht. Die Erwiderung der Kärntner Bank liegt dem Gericht nun vor. NEWS-Informationen zufolge führt die Hypo ins Treffen, dass in den Jahren 2007 bis 2009 Kredite und Beteiligungen in den Bilanzen zu hoch bewertet worden seien. Die Bank verweist auf 21 ausgewählte Fälle. Aus diesen heraus hätte sich zum 31. Dezember 2007 eine Überbewertung von rund 520 Millionen Euro und zum 31. Dezember 2008 von rund 699 Millionen Euro ergeben. Rechnet man die Überbewertung von Beteiligungen dazu, käme man Ende 2008 auf 920 Millionen Euro.

Die Bank verweist vor Gericht darauf, dass bei korrekter Bilanzierung die Hypo von Jänner bis November 2008 sowie im Dezember 2009 die gesetzlich geforderte Eigenkapitalquote von acht Prozent nicht erreicht hätte. CSI-Hypo-Chef Georg Krakow: "Die Bank sieht sich durch die Überprüfung in ihrer Rechtsansicht bestärkt. Es handelt sich bei den Geldzuflüssen der BayernLB an die HBInt. Aus den Jahren 2008 und 2009 nicht um fremdübliche Kredite, sondern um eigenkapitalersetzende Maßnahmen des damaligen Mehrheitseigentümers."

