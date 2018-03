1.-10. August: große Schatzsuche auf Mallorca / Mietwagenanbieter CarDelMar organisiert Geocaching-Event

Hamburg (ots) - Schatzsuche auf Mallorca: Die atemberaubende Aussicht am Cap Formentor genießen oder die reizvolle Natur im Parc Natural de Mondragó, die schönsten Stellen in und um Palma kennenlernen und die reizvollsten Orte an der Küste und im Inselinneren entdecken - die GeoTour von CarDelMar verbindet Geocaching mit Sightseeing. Mit etwas Glück können Teilnehmer sogar einen der attraktiven Geldpreise erjagen.

Am 1. August ist Startschuss für die Schatzsuche, die der Mietwagen-Broker CarDelMar auf Mallorca veranstaltet. Zehn Caches, kleine wasserfeste Behälter, sind an attraktiven Orten auf der gesamten Insel versteckt. Zehn Tage lang dauert das Geocaching-Event, das mit Geldpreisen von insgesamt 6.000 Euro lockt. Die Schatzsuche lädt dazu ein, die Baleareninsel auch abseits des Massentourismus zu entdecken und führt als so genannte GeoTour zu den schönsten Plätzen Mallorcas. Im Rahmen des Events kooperiert CarDelMar mit dem Betreiber der führenden Geocacher-Website www.geocaching.com. Erste Infos zu der Route und zum Event gibt es ab sofort unter www.cardelmar.de/geocaching/geocaching.php sowie in Social Media.

Die Koordinaten der einzelnen Caches und alle Details zur GeoTour sind ab 24. Juli unter www.geocaching.com/adventures/geotours zu finden. Zudem veröffentlicht CarDelMar sämtliche Informationen zur Schatzsuche gleichzeitig auf seiner Homepage, im CarDelMar-Blog sowie auf Facebook, Twitter und Google+.

"Unsere Schatzsuche auf Mallorca ist offen für alle, nicht nur für CarDelMar-Kunden", betont CarDelMar-Geschäftsführer Carsten Greiner. "Es gibt keine Teilnahmebedingungen. Geocaching-Neulinge können ebenso teilnehmen wie erfahrene Geocacher. Auch für Familien oder alle, die die Urlaubsinsel einmal auf andere Art entdecken möchten, ist die Tour geeignet." Einzige Voraussetzung: Ein Smartphone oder ein GPS-Gerät sowie ein Auto. "Die meisten Caches sind ohne Auto nicht zu erreichen." Mit der Schatzsuche möchte Greiner Urlauber dazu anregen, die Reize Mallorcas individuell zu entdecken.

Der Broker CarDelMar bietet Urlaubern seit März 2005 Mietwagen weltweit. Dabei arbeitet CarDelMar mit internationalen Autovermietern wie Alamo, Avis, Europcar und lokalen Autovermietern zusammen. Seit September 2011 gehört CarDelMar zur Auto Escape Group. Alle Mietwagen-Angebote sind im Reisebüro oder unter www.cardelmar.de buchbar. CarDelMar in Social Media: www.facebook.com/cardelmar.de, www.twitter.com/CarDelMar_DE, www.plus.google.com/+cardelmar/.

