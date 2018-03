Volksbank Investments bringt "10% Deutschland Performer 2"

Hohe 10%-Fixverzinsung p.a. - Kurze 1-jährige Laufzeit - Sicherheitsbereich von 39,99%

Wien (OTS) - Der "10% Deutschland Performer 2" ist das jüngste Zertifikate-Angebot von Volksbank Investments. Das Zertifikat bietet dem Investor als "Kupon-Performer" nach einer nur 1-jährigen Laufzeit eine Fixverzinsung von 10% p.a. (vor Steuer). *****

Während der 10%-Kupon in jedem Fall ausbezahlt wird, richtet sich die Tilgung nach der Entwicklung der drei im Aktien-Basket befindlichen deutschen Unternehmen - es sind dies Deutsche Bank AG, ThyssenKrupp AG und Infineon AG. Bleiben alle Titel während des gesamten Beobachtungszeitraumes immer über der Barriere von 60% (entspricht einem Sicherheitsbereich von 39,99%), tritt am Ende der Laufzeit der Kapitalschutz von 100% in Kraft. Von der hohen Verzinsung und der Tilgung zu 1.000 Euro pro Stück am Ende der Laufzeit profitiert der Anleger also auch im vollen Umfang, sollten sich die Aktien (bis zur Barriere) negativ entwickeln.

Was passiert, wenn zumindest eine im Aktienkorb enthaltene Aktie während des Beobachtungszeitraumes die Barriere von 60% berührt oder durchbricht? In diesem Fall partizipiert der Investor zu 100% an der Wertentwicklung jener Aktie, die am Ende der Beobachtungsperiode die schlechteste Performance erzielt hat - dies maximal bis zum festgesetzten Startwert. Selbstverständlich ist auch bei dieser Situation der attraktive 10% Kupon fix.

"10% Deutschland Performer 2" - die Facts:

ISIN: AT000B115886

Emittent: Österreichische Volksbanken-AG

Laufzeit: 1 Jahr (15.07.2013 - 14.07.2014)

Währung: Euro (Stückelung 1.000 Euro)

Emissionspreis: EUR 1.000,- pro Stück zum Zeichnungsfristbeginn. Danach laufende Anpassung durch Emittent je nach Marktgegebenheiten + 1% Ausgabeaufschlag

Basiswert: Aktienbasket: Deutsche Bank AG, ThyssenKrupp AG, Infineon AG

Fixkupon: 10% (vor Steuer) p.a.

Barriere: 60%

Sicherheitsbereich: 39,99% der Schlusskurse der einzelnen Aktien Startwertfestlegung: Schlusskurse vom 12.07.2013

Beobachtung: Laufend, von 15.07.2013 bis 08.07.2014

Steuern: KESt-pflichtig, EU-Quest-pflichtig

Grundsätzlich sind Tilgung zum Nennwert, sowie sämtliche Zahlungen von Zertifikaten, von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten abhängig.

Weitere Infos auf www.volksbankinvestments.com

Steuerliche Behandlung: Die hier dargestellte steuerliche Behandlung bezieht sich auf Anleger, die in Österreich der Steuerpflicht unterliegen und ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig. Sie kann durch eine andere steuerliche Beurteilung der Finanzverwaltung und Rechtsprechung - auch rückwirkend -Änderungen unterworfen sein.

Disclaimer: Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen nicht eine, insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige, individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die beschriebenen Finanzinstrumente werden nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist. Der für die dargestellten Produkte gültige und gemäß § 10 Abs. 2 KMG veröffentlichte Prospekt samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen ist unter www.volksbank.com/prospekt abrufbar oder kann am Sitz der Österreichischen Volksbanken-AG, 1090 Wien, Kolingasse 14-16 kostenlos behoben werden. Die jeweils gültigen Emissionsbedingungen nach Fertigstellung und weitere Informationen finden Sie unter www.volksbankinvestments.com (bei dem jeweiligen Produkt). Die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind vorbehalten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sylvia Enzendorfer

Volksbank Investments

Telefon: +43 (0)50 4004 - 3703

E-Mail: sylvia.enzendorfer @ volksbank.com

Internet: www.volksbankinvestments.com