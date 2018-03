kika/Leiner Gruppe startet große Hochwasser-Hilfsaktion

Wien (OTS) - Als österreichisches Familienunternehmen stellt die kika/Leiner Unternehmensgruppe rasche Soforthilfe bereit und unterstützt die betroffenen Menschen in den Unwetterregionen beim Wiederaufbau.

Durch die Unwetter der vergangenen Wochen sind schwere Sachschäden entstanden. Viele Familien mussten große Verluste verzeichnen. kika und Leiner starten daher eine rasche Hilfsaktion, um den Menschen in den betroffenen Regionen den Wiederaufbau ihrer beschädigten Wohnungen, Häuser und Geschäftslokale zu erleichtern. Allen, deren Wohnungseinrichtung durch das Unwetter beschädigt wurde, ermöglicht Leiner/kika einen 25 Prozent Sofortrabatt auf alle Einkäufe in jedem kika und Leiner Einrichtungshaus, sowie 50 Prozent Rabatt auf alle Serviceleistungen. Diese Soforthilfe- Aktion ist, nach Vorlage des Privatschadensausweises von der Gemeinde, bis Jahresende gültig.

200 Waschmaschinen an Betroffene

Als sozial engagiertes Unternehmen hat sich die kika/Leiner Gruppe zudem mit dem Österreichischen Roten Kreuz zusammengetan, um sich bei der großen Sachspenden-Aktion, die über den Radiosender Ö3 kommuniziert wurde, zu beteiligen. In Kooperation mit den Marken AEG und INDESIT spendet kika/Leiner 200 Waschmaschinen im Gesamtwert von rund 80.000 Euro an die Hochwasser-Opfer. Die Verteilung übernimmt dabei das Rote Kreuz. "Als österreichisches Familienunternehmen sehen wir es als unsere Verpflichtung soziale Verantwortung zu übernehmen. Daher ist es uns ein Anliegen rasch und unbürokratisch zu helfen.", so Paul Koch, kika/Leiner Geschäftsführer.

