Gold für ZenithOptimedia und Nespresso! Wiener Media-Network ist beim österreichischen Media Award 2013 erfolgreich

ZenithOptimedia wird für seine exzellente Media-Strategie für den Kunden Nespresso mit Gold ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Media-Leistungen auf höchstem Niveau präsentiert die Agentur ZenithOptimedia. Das bekam das Team um CEO Erwin Vaskovich und COO Oliver Ellinger beim Media Award 2013 in Wien einmal mehr bescheinigt. Für die gelungene Umsetzung über alle Medien-Kanäle hinweg wurde die Media-Agentur ZenithOptimedia beim Media Award ausgezeichnet und die Launch-Kampagne für die Nespresso-Kaffeemaschine "U" mit dem österreichischen Media Award 2013 in Gold für die "exzellente Media-Strategie" prämiert. Die stilvolle Preisverleihung ging am Freitag, 7. Juni 2013, im Wiener Konzerthaus über die Bühne.

Eine überzeugende Leistung steht hinter einer der erfolgreichsten integrierten Media-Strategien des Landes. "Eine voll integrierte Kampagne verbindet Offline (Print, OOH, Roadshow) mit Digital (Online, Mobile) zu einem individuellen Erlebnis für die Zielgruppe. Menschen werden in die Kampagne nicht nur eingebunden, sie bilden die entscheidende Basis der Aktion. Gemeinsam entsteht so eine ganz persönliche Ansicht der neuen Nespresso "U"", heißt es in der Begründung der mit erstklassigen Media-Experten hochkarätig besetzten Jury.

Aufgabe war es, den Verkauf eines neuen Modells zu forcieren und gleichzeitig eine einzigartige Erlebniswelt rund um die neue Nespresso-Maschine "U" zu schaffen. Über klassische Medien wurden die Konsumenten aufgefordert, per Foto zu zeigen, was "U" für sie bedeutet. Diese konnten online oder via App hochgeladen werden und waren dann wiederum als klassisches Werbesujet auf City-Lights und in Magazinen zu sehen. Eine Roadshow, die den direkten Kontakt zur Zielgruppe ermöglichte, rundet die Aktion ab.

"Ich freue mich über diesen Erfolg außerordentlich, denn er stellt nicht nur unsere planerische Leistung in den Vordergrund, sondern würdigt auch die konzeptionelle Leistung meines Teams, seine Fähigkeit, bewährte Strategien erfolgreich mit neuen Ansätzen zu kombinieren. Für ZenithOptimedia ist es nicht nur eine spannende Herausforderung, einen Kunden wie Nespresso betreuen zu dürfen. Bei Nespresso bietet sich auch stets die reizvolle Aufgabe, fundierte, datenbasierte Lösungen mit innovativen und kreativen Inszenierungen zu verknüpfen", formuliert Erwin Vaskovich. "Mein Dank gilt dem Team von Nespresso und meinen Mitarbeitern, denen ich zu Ihrer Leistung herzlichst gratuliere."

Der Media Ward zählt mittlerweile zu den anerkanntesten Preisen in der österreichischen Kommunikationslandschaft. Initiiert wurde der Award vor mittlerweile zehn Jahren vom Media-Consultant Wolfgang Plasser. Der Media Award wird von allen führenden Medien-Häuser Österreichs getragen.

Credits:

Kunde: Nespresso Österreich GmbH & Co OHG

Kampagnenverantwortliche: Cornelia Kenndler

Marketingleiter: Stefan Trojer

GF: Dietmar Keuschnig

Agentur: ZenithOptimedia Austria

Kampagnenverantwortliche: Roswitha Rieger

Media Director: Claudia Bauer

COO: Oliver Ellinger

CEO: Erwin Vaskovich

