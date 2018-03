Wiener SPÖ trauert um Rudolf Pöder

Wien (OTS/SPW-L) - Die Wiener SPÖ trauert um den langjährigen Abgeordneten und ehemaligen Nationalratspräsidenten Rudolf Pöder. Der Wiener Bürgermeister und SP-Vorsitzende Michael Häupl und SP-Klubchef Rudi Schicker unisono: "Mit Rudolf Pöder ist ein überzeugter Sozialdemokrat, ein Zeit seines Lebens hochengagierter Wiener Politiker und ein Gewerkschafter ersten Ranges von uns gegangen. Die Wiener SPÖ trauert um einen aufrichtigen Genossen, der vielen von uns Vorbild war."

Pöder wurde 1925 in Wien geboren. Der gelernte Flugmotorenmechaniker trat 1947 in den Dienst der Stadt Wien ein. Er engagierte sich frühzeitig für die SPÖ und zog 1969 in den Wiener Landtag ein, 1983 in den Nationalrat. 14 Jahre lang - von 1973 bis 1987 - war er Vorsitzender der SPÖ Alsergund, später deren Ehrenvorsitzender. Siegi Lindenmayr, SP-Gemeinderat und Vorsitzender der SPÖ Alsergrund:

"Rudolf Pöder war eine treibende Kraft für eine fortschrittliche, solidarische Bezirkspolitik. Was ihn ausgezeichnet hat war seine tiefe Menschlichkeit."

Von 1979 bis 1991 war Pöder Vizepräsident des ÖGB. Von Februar 1989 bis November 1990 bekleidete Pöder das Amt des Nationalratspräsidenten. In diesem Jahr wurde er Ehrenbürger der Stadt Wien. Ab 1991 war Pöder Präsident des Pensionistenverbandes. Er verstarb vergangenen Sonntag im Alter von 88 Jahren.

SP-Landesparteisekretär Christian Deutsch: "Wir kennen Rudolf Pöder als Kämpfer für die Interessen der ArbeitnehmerInnen und als engagierten Vertreter der älteren Generation. Von seinen Erfahrungen, seinem breitgefächerten Wissen und seinem Gespür profitierten Generationen. Die Wiener Sozialdemokratie verliert mit ihm einen hochverdienten Genossen, dem wir ein ehrendes Angedenken bewahren werden. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen!"

