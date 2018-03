rheuma.nervenschmerz-aktiv Hotline

Wien (OTS) - Die rheuma.nervenschmerz-aktiv Hotline richtet sich an Menschen mit chronischen Schmerzen, insbesondere im Bewegungsapparat und bei Nervenschmerzen.

Wenn Sie eine dieser Fragen mit ja beantworten können, kann eine Beratung durch die rheuma.nervenschmerz-aktiv Hotline der help 4 you company hilfreich sein:

Leiden Sie an chronischen Schmerzen in Gelenken, Rücken, Nacken, Schultern oder Muskulatur?

Haben Sie Schwellungen oder Steifigkeit in den Gelenken?

Haben Sie unklare brennende oder stechende Schmerzen?

Infusionstherapien oder Spritzenkuren helfen nicht mehr?

Brauchen Sie Beratung vor oder nach einer Operation?

Wollen Sie mehr zu Ihrer Diagnose oder Therapie erfahren?

Erfahrene Mitarbeiter der help 4 you company beraten Sie am Telefon über Möglichkeiten bei Medikamenten, Therapien, Operationen, künstlichen Gelenken und Begleittherapien.

Typische Diagnosen bei der rheuma.nervenschmerz- aktiv Hotline sind: rheumatoide Arthritis, Arthrosen & Fingerpolyarthrosen, Nervenschmerzen (Neuropathie), Rückenschmerzen und Bandscheibenbeschwerden, Fragen vor und nach einer Operation (z.B. Gelenksimplantate, postoperative Schmerzen).

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Waste

help 4 you company, Verein für aktive Patienten- und Ärztebildung



Beratung nach telefonischer Vereinbarung: 0676/40 20 831

info @ help4youcompany.at