Mental-Energetisches Coaching - Begleittherapie bei chronischen Erkrankungen - Vortrag am 25. Juni 2013 um 18:00h in 1050 Wien

Wien (OTS) - Sabine Waste, Leiterin der "help 4 you company", ist seit 20 Jahren an schwerer rheumatoider Arthritis erkrankt, war sogar bettlägerig, konnte die Krankheit aber dank moderner Biologika in Griff bekommen. Trotzdem war sie körperlich und seelisch geschwächt. Um mit den Belastungen der chronischen Erkrankung besser zu recht zu kommen, folgte sie einer Empfehlung und besuchte das "Mental-Energetische Coaching" von Patricia Valehrach.

Nach einigen Sitzungen bemerkte sie, dass sich die Sitzungen auch nachhaltig positiv auf Ihren Gesundheitszustand auswirkten, die innere Ruhe kehrte zurück. Dieser Trend setzt sich fort, bis Sie in Absprache mit Ihren Ärzten einige Medikamente pausieren konnte, bzw. die Abstände bis zur nächsten Medikamentengabe erheblich verlängert wurden. "Mental-Energetisches Coaching" unterstützt Kranke und Gesunde - in allen Lebensbereichen, privat wie beruflich.

Wie Gedanken und Gefühle unser Leben beeinflussen Patricia Valehrach, Energetikerin

Mentalfokus eröffnet Ihnen neue Perspektiven - Frei werden von bewussten und unbewussten Blockaden für mehr Lebensqualität. Mental-energetisches Coaching unterstützt Sie bei:

gesundheitlichen Belastungen oder Einschränkungen

angespannten zwischenmenschlichen Beziehungen

beruflichen Hürden wie Mobbing, Überforderung, Burnout

Ort: Austria Trend Hotel "Ananas", Sonnenhofgasse 8-10, 1050 Wien. Zeit: Dienstag, 25. Juni 2013 um 18:00h, Unkostenbeitrag: EUR 20,-- Anmeldung: vorab telefonisch erforderlich unter 0676/40 20 831

