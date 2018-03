Der SPIDER ROCK XL mit erweitertem Angebot wieder zurück in der Donaumarina Wien!

Ab Freitag 14.Juni 2013 startet der Sommer-Betrieb des SPIDER ROCK XL in der Donaumarina und bringt wieder Spannung und Abenteuer in Wiens schönsten Yachthafen.

Wien (OTS) - Zu Land, zu Wasser und in der Luft - drei Angebote machen den Besuch der SPIDER ROCK XL-Anlage zu einem Freizeitabenteuer.

Am 380 Meter langen Flying-Fox schweben Besucherinnen und Besucher entweder alleine oder zu zweit über die U2 und das Hafenbecken der Marina um sanft vor dem Marina-Restaurant zu landen.

Ein 300PS Motor lassen das SPIDER ROCK-Festrumpfschlauchboot über das Wasser fliegen - mit einer Rundfahrt werden Besucherinnen und Besucher damit sicher und trocken wieder zum Startpunkt am Tower zurückgebracht.

Wer seinen Pegel an Adrenalin und Glückshormone für den Tag noch steigern möchte, kann seine Nervenstärke am Powerfan(TM) mit einem kontrollierten 32 Meter-Absturz beweisen - und nach einem beinahe freien Fall sicher am Fuße des SPIDER ROCK XL Towers zu landen.

SPIDER ROCK XL

14.6.2013 - 29.9.2013

Marina Wien, 1020 Wien, Handelskai 343

direkt U2 Stadion Donaumarina

www.spider-rock.at

Öffnungszeiten: Mi-Fr 16 bis 21 Uhr; Sa, So 14 bis 21 Uhr

Wieviel: Erwachsene Euro 9,50 / Jugendliche Euro 7,50;

Rückfragen & Kontakt:

SPIDER ROCK/Thomas Wenzel oder Birgit Staudinger,

office @ spider-rock.at, Mobil: 0676 91 94 606;

http://www.spider-rock.at/info/presse/