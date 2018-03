Landeskonferenz 2013 der Jungen ÖVP Wien - Wir sind die Zukunft!

Bundesobmann Sebastian Kurz und EU-Kommissar Johannes Hahn in Hainburg

Wien (OTS) - Ein weiterer Höhepunkt der Landeskonferenz 2013 in Hainburg war das Ehrengästeplenum. Mit StS Bundesobmann Sebastian Kurz, EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn, Landesparteiobmann Mag. Manfred Juraczka, , BM a.D. Dr. Werner Fasslabend, LAbg. Mag. Karin Holdhaus, FCG-Vorsitzendendem Dr. Norbert Schnedl, Landesrat Karl Wilfing, StR Michaela Gansterer-Zaminer JVP-Landesobmann Asdin El Habbassi konnten eine ganze Reihe verdienter Persönlichkeiten begrüßt werden.

"'Die Jugend ist unsere Zukunft' sagen viele. Vor allem dann, wenn sie es nicht ernst meinen. Michael Spindelegger hat bewiesen, dass er es ernst meint", so Landesobmann Dominik Stracke in seiner Rede. "Wir sind stolz, dass du, Sebastian, an unserer Spitze stehst. Wir alle haben beschlossen uns der Verantwortung zu stellen und mit vollem Engagement dabei zu sein. Wir brauchen keine Berufsjugendlichen, die uns sagen was wir wollen! Wir übernehmen die Verantwortung, wir wollen unsere Zukunft selbst gestalten."

Mit der Doppelspitze Brigitte Jank und Sebastian Kurz in Wien, stehe die ÖVP in Wien ganz eindeutig für zwei zentrale Themen: Wirtschaft und Jugend. "Es ist schön zu sehen, wie geeint die Junge ÖVP hinter dir steht", so Dominik Stracke zu Sebastian Kurz. "Wir können nicht versprechen wie die Wahl ausgeht, aber wir werden alles geben, um am 29. September mit Sebastian Kurz an der Spitze, als Nr. 1 in Österreich durch's Ziel zu gehen!"

"Es ist ein gutes Jahr für die ÖVP und unser Jahr, an das wir noch lange denken werden. Wir halten zusammen. Wir bilden das Fundament. Wir sind die Zukunft!", beschließt Dominik Stracke, Landesobmann der Jungen ÖVP Wien, seine Rede.

