Pressestunde: BZÖ-Widmann: Föderalismus eingrenzen - Österreich neu bauen!

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Auftrittes des Vorarlberger Landehauptmannes und Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz Markus Wallner in der ORF-Pressestunde verlangt BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann, dass "dem Föderalismus endlich klare Grenzen gesetzt werden. Es braucht vereinheitlichte Regeln vom Boden- bis zum Neusiedlersee. Sei es beim Spekulationsverbot - wo Länder und Regierungsparteien ein perfides Doppelspiel ohne Umsetzungswillen führen -, beim Baurecht - wo der Hochwasserschutz wieder gravierende Mängel aufzeige - oder beim Jugendschutz. In Zeiten der Globalisierung sich in einem Staat neun oft völlig unkoordinierte Landesfürstentümer zu halten, ist nicht mehr zeitgemäß". Widmann verweist auf das BZÖ-Modell für eine Staatsreform mit dem Namen "Österreich neu bauen". Auch bedeute die Forderung, dass die Länder selbst Steuern einheben sollen, mit absoluter Sicherheit, dass die Steuerbelastung wieder steigen würde.

Kernpunkte des BZÖ-Konzepts für eine Staats- und Parlamentsreform sind etwa die Abschaffung des Bundespräsidenten, das Ende der Landtage in ihrer bisherigen Form sowie die Verkleinerung des Nationalrates und der Landesregierungen. "Dieses Land Österreich ist nicht so groß, als dass es nicht einheitlich, als dass es nicht schlank und kostengünstig verwaltet werden kann". Darum gelte es, sich vor allem den Föderalismus genau anzuschauen, denn: "Die wahren Bremsklötze, das sind die neun Fürstentümer dieses Landes." Auch "neue Heerscharen von Beamten und Mandataren" brauche man nicht. Geht es nach dem BZÖ, würde man an die 420 Politiker abschaffen, was 150 Mio. Euro im Jahr an Einsparungen bringen würde. Die Gesetzgebung soll grundsätzlich durch einen eigenständigeren Nationalrat - mit etwa 100 Abgeordneten - erfolgen, der soll Bundesrat abgeschafft und durch einen "Bundessenat" ersetzt werden. Den Bundespräsidenten will das BZÖ durch den Nationalratspräsidenten ersetzen, der dessen Aufgaben übernehmen und als "Staatssenator" auftreten soll. Der Nationalrat wählt auch den Bundeskanzler und die Minister, eine Auflösung soll durch zwei Drittel der Abgeordnetenstimmen möglich sein.

