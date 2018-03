Nach dem Hochwasser - Ölgeruch steckt im Mauerwerk

Was tun?

Linz (OTS) - In manchen vom Hochwasser betroffenen Gebäuden riecht es nach Öl und der Gestank will trotz Lüftens einfach nicht verschwinden. Das Öl steckt teilweise im Mauerwerk, hat Wärmedämmungen durchdrungen, sich den Weg durch Rohrleitungen und Durchbrüche gesucht, sogar Hohlräume ausgefüllt.

Aufschwimmende Öltanks sorgen bei Überschwemmungen immer wieder für große Probleme und hohe Kosten, die Druck- und Auftriebskräfte auf Behälter werden oft unterschätzt. "In Kellern von überschwemmten Häusern sind in den letzten Tagen Heizöltanks aufgeschwommen, Ölleitungen abgerissen und austretendes Öl hat sich nicht nur in den betroffenen Häusern verteilt" berichtet Gerhard Dell, Geschäftsführer des Energiesparverbandes.

Tipps für Betroffene

Heizöltank und Ölleitungen sollten auf Beschädigungen untersucht werden, um festzustellen, ob Wasser in die Leitungen und den Tank eingedrungen ist. Zum Nachweis kann eine Heizölprobe vom Tankboden gezogen werden oder z.B. Wassernachweispaste verwendet werden. Auch wenn keine offensichtlichen Schäden erkennbar sind, sollte die überschwemmte Anlage sicherheitshalber von einem Fachmann überprüft werden.

Ölverunreinigungen im Gebäude können manchmal durch den Einsatz von Emulgatoren oder speziellen Reinigungsmitteln beseitigt werden, der Ölgeruch ist aber nur schwer in den Griff zu bekommen. Plötzlich tritt Öl dann dort zu Tage, wo man es niemals vermutet hätte. "Öl wandert im Mauerwerk", weis Dell noch vom 2002-Hochwasser, "manchmal fünf bis sechs Jahre, ehe es verharzt". Oft würden die Betroffenen denken, auftretende Flecken zeugen von Nässe. Das ist aber oft nicht der Grund, insbesondere dann, wenn nichts schimmelt und der Fleck ein wenig dunkel glänzt.

Manchmal hilft nur das Auswechseln des Mauerwerks, dabei sind bestimmten Regeln zu beachten, denn das Öl wandert auch in neues Mauerwerk, wenn es nicht "isoliert" wird. Decken und Böden sollten gereinigt werden und können danach z.B. mit Epoxydharzen versiegelt werden.

In jedem Fall ist es ratsam, für eine gute Durchlüftung der Räume zu sorgen und so zugleich die Trocknung der Räume zu fördern.

Auf erneurbare Heizformen umsteigen

Um zukünftig hochwasserbedingte Schäden an Heizöltankanlagen zu vermeiden, sollte im Rahmen der Sanierung ein hochwassersicheres Tanksystem installiert werden. Noch ratsamer ist der Umstieg auf eine ander Heizform, der Umstieg auf erneuerbare Energieträger wird vom Land Oberösterreich besonders gefördert. Informationen dazu unter www.energiesparverband.at bzw. bei einer kostenlosen und produktunabhängigen Energieberatung durch den Energiesparverband des Landes.

