SJ ad FP-Parteitag in NÖ: Rosenkranz bleibt Rosenkranz

FPÖ NÖ weiter im rechtsrechten Sumpf: Walter Rosenkranz schenkte neonazistischem BFJ Geldpreis

St. Pölten (OTS) - "Rosenkranz bleibt Rosenkranz. Selber Name, selbes Programm", merken Wolfgang Moitzi, Verbandsvorsitzender der Sozialistichen Jugend und Boris Ginner, SJ-Landesvorsitzender in Niederösterreich, anlässlich des heutigen Landesparteitags der FPÖ NÖ an. Mit Walter Rosenkranz komme ein "strammer Rechter" aus einer deutschnationalen schlagenden Studentenverbindung an die Spitze der freiheitlichen Landespartei.

"Die FPÖ bleibt damit eine von Rechtsaußen-Burschenschaftern durchsetzte Partei", so Moitzi. Rosenkranz ist Mitglied der Wiener "Libertas", die erst vor 5 Jahren dem neonazistischen "Bund freier Jugend" (BFJ) den "Carl-von-Hochenegg-Preis" für "volkstreue Aktivitäten" und "herausragende Taten im Sinne des national-freiheitlichen Gedankens" verliehen hat. "Eine Organisation, die nationalsozialistische Ideen verherrlicht, die NS-Verbrechen zynisch leugnet und gegen das Verbotsgesetz verstößt, ist für die Rosenkranz-Burschenschaft 'herausragend' und 'volkstreu' und wird daher mit Preisen überhäuft. Das zeigt, woher der Wind weht", kommentiert Ginner. Zudem hat sich die Libertas dadurch hervorgetan, in den "Burschenschaftlichen Blättern" Stimmung für den Erhalt des "Arierparagraphen" zu machen, der Jüdinnen und Juden und Angehörige anderer Minderheiten von der Mitgliedschaft ausschließt.

Homophobe Presseaussendungen von Rosenkranz und seine Träumerei von "Disziplinierungsmaßnahmen" gegen Schülerinnen und Schüler runden das Bild noch ab. "Mit dem neuen Rosenkranz stehen die Freiheitlichen weiter im braunen Sumpf. Die FPÖ ist und bleibt Drehscheibe des Rechtsextremismus", verweisen Moitzi und Ginner auch auf diverse rassistische Facebook-Postings der jüngeren Vergangenheit.

