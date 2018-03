"trend"-Managerwahl: Voestalpine-General Wolfgang Eder ist Österreichs Top-CEO

ÖBB-Chef Kern und Schoeller-Bleckmann-Boss Grohmann auf den Rängen zwei und drei.

Wien (OTS) - Voestalpine-Chef Wolfgang Eder ist Österreichs Top-CEO. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Wirtschaftsmagazin "trend" einmal im Jahr unter den Bossen der heimischen Top-500-Unternehmen durchführt. Gefragt wurde, wen die Manager für den fähigsten unter ihresgleichen halten. Nach 2007 und 2010 steht Eder mit fast 20 Prozent der abgegebenen Stimmen zum dritten Mal ganz oben am Stockerl, während die Nummer eins der beiden letzten Jahre, Andritz-Chef Wolfgang Leitner, aus dem Ranking gefallen ist. ÖBB-General Christian Kern rückt von Rang drei im Jahr 2012 auf Rang zwei vor. Mit Gerald Grohmann, Vorstandschef des börsennotierten Öl-und Gasindustriezulieferers Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment (SBO), ist auf Rang drei ein Neuzugang bei den Top-Platzierungen zu verzeichnen.

Im Ranking der TOP 500 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs, die das Wirtschaftsmagazin in der am Montag erscheinenden Ausgabe des "Goldenen trend" publiziert, hat es ebenfalls eine markante Änderung gegeben: Dank der Übernahme neuer Vertriebsaktivitäten weltweit rückte die Porsche Holding GmbH mit einem 34,5-prozentigen Umsatzanstieg auf 15,2 Milliarden von zuletzt Rang sieben auf Rang drei vor.

Mit 42,7 Milliarden (plus 25 Prozent) ist die OMV AG nach wie vor die klare Nummer eins, gefolgt von der russischen Gazprom-Tochter Gazprom Neft Trading GmbH, die ihren Umsatz in Höhe von 17,3 Milliarden (plus 19 Prozent) ausschließlich im Ausland erwirtschaftet. Nach dem Bauriesen Strabag auf Rang vier (14 Milliarden Euro) folgen die beiden Handelsgiganten Rewe und Spar im gewohnten Kopf-an-Kopf-Rennen.

Rückfragen & Kontakt:

trend Redaktion, Tel.: (01) 534 70/3402