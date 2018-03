Junge ÖVP Wien - Landeskonferenz 2013 in Hainburg eröffnet

100 junge Wienerinnen und Wiener brennen auf einen heißen Herbst

Wien (OTS) - "Das Jahr 2013 hatte es schon bisher in sich: wir haben mit den Niederösterreichern Seite an Seite gekämpft und mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Kärnten, Tirol und Salzburg mitgefiebert. Und im Herbst kommt es wieder auf uns Junge an. Wir werden laufen, laufen, laufen!", eröffnet Dominik Stracke, Landesobmann der Jungen ÖVP Wien, die Landeskonferenz 2013 und begrüßt die JVP Landesobleute Bettina Rausch aus Niederösterreich und Patrick Fazekas aus dem Burgenland in Hainburg.

Stadträtin Michaela Gansterer-Zaminer heißt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Willkommen

"Herzlich willkommen in Hainburg. Es ist sehr schön, dass ihr zu uns gekommen seid", so Michaela Gansterer-Zaminer. "Ich darf euch die besten Wünsche von Bürgermeister Karl Kindl ausrichten. Er koordiniert gerade die Aufräumaktion nach dem Hochwasser. Wir sind allerdings mit einem blauen Auge davonkommen", setzt die Stadträtin nach. Die Wirtschaft müsse trotz Hochwasser weiterleben. "Es geht nicht immer um Almosen und Spenden. Bitte unterstützt's die Wirtschaft, geht's hin in die Betriebe, damit sie nach dem Hochwasser wieder auf die Beine kommen!", so der Appell von Gansterer-Zaminer. "Mit euch lebt der junge Geist in der ÖVP, kämpft's weiter! Ich wünsche euch viel Erfolg für September."

"Der Herbst wird heiß werden. Darauf wollen wir uns an diesem Wochenende einstimmen. Wir werden nach dieser Landeskonferenz nicht nur inhaltlich Bescheid wissen, sondern auch top motiviert in den nächsten Wahlkampf starten!" so Stracke abschließend.

