Rosenkranz-Burschenschaft: Tatbestand der NS-Wiederbetätigung erfüllt?

Verbindung "Libertas" von Neo-FPÖ-Landesparteichef Walter Rosenkranz unterstützte neonazistischen "Bund Freier Jugend" (BFJ)

Wien (OTS) - "Walter Rosenkranz, der unter Ausschluss von Öffentlichkeit und Medien diesen Sonntag zum Landesparteiobmann der FPÖ Niederösterreich gewählt wird, ist Mitglied einer deutschnationalen schlagenden Burschenschaft, die sich aus den Traditionen des Nationalsozialismus nie gelöst hat und ihr inniges Verhältnis zu Neonazi-Organisationen nicht einmal zu verheimlichen sucht", kritisiert Kurt Brazda, Obmann des Vereins Feuermauer.org, die Wahl von Walter Rosenkranz zum freiheitlichen Landeschef in Niederösterreich.

Burschenschafterpreis für neonazistischen "Bund Freier Jugend"

Die Wiener Burschenschaft "Libertas", der neben Rosenkranz eine Reihe weiterer prominenter FPÖ-Mitglieder angehören, vergibt seit 2005 den "Carl-von-Hochenegg-Preis" für "herausragende Taten im Sinne des national-freiheitlichen Gedankens". 2008 wurde der neonazistische "Bund Freier Jugend" (BFJ) mit dieser Auszeichnung bedacht. Begründet wurde die Preisvergabe auf der "Libertas"-Webseite mit den "von der Bevölkerung stark wahrgenommenen Veranstaltungen" und der Tatsache, dass sich der BFJ "für seine volkstreuen Aktivitäten stärkster staatlicher Repression" ausgesetzt sieht.

Die Initiative Feuermauer.org sieht in der Formulierung "stärkste staatliche Repression" ein zutiefst bedenkliches Rechtsverständnis:

Zum Zeitpunkt der Preisvergabe waren mehrere Aktivisten des BFJ wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung vorbestraft, andere standen gerade wegen des Verdachts vor Gericht, die "Wiedererrichtung der Hitler-Jugend" angestrebt zu haben. Die Burschenschafter der "Libertas" bezeichnen die Exekution des Wiederbetätigungsgesetzes als "staatliche Repression" - eine klare Absage an die Grundsätze des Rechtsstaates.

Höchst bedenkliche Publikationen und öffentliche Veranstaltungen

Die vom BFJ herausgegebene Zeitschrift "Jugend Echo" belegt die neonazistische Ausrichtung der Gruppierung. So finden sich Beiträge, in denen der Untergang des dritten Reiches beklagt oder behauptet wird, mit dem Nationalsozialismus sei eine "passende und völkisch geprägte Kultur" untergegangen. Ebenso wird darin kritisiert, dass die oberösterreichische Marktgemeinde Haslach Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft aberkannt hat.

Bei den von der "Libertas" lobend hervorgehobenen "von der Bevölkerung stark wahrgenommenen Kundgebungen und Veranstaltungen" des BFJ handelt es sich um Kundgebungen, bei denen neben rassistischen Sprüchen Parolen aus dem Wortschatz der Nazis skandiert wurden - etwa in Abwandlung des Horst-Wessel-Liedes ("Die Straße frei den braunen Bataillonen") "Die Straße frei der volkstreuen Jugend".

Verfassungsrechtler ortet "massive" Verstöße gegen das Verbotsgesetz beim BFJ

In einem Gutachten über die "Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik" (AFP) und deren Jugendorganisation "Bund Freier Jugend" (BFJ) kam der Verfassungsrechtler Heinz Mayer 2005 zu dem Befund, mit der "Verherrlichung nationalsozialistischer Ideen", der "zynischen Leugnung von nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen" und einer "hetzerischen Sprache, die sich in aggressivem Ton gegen Ausländer, Juden und Volksfremde" richte, sowie mit einer Darstellung der Deutschen als "Opfer" werde in den Publikationen "massiv" gegen das Verbotsgesetz verstoßen. Von besonderer Aggressivität seien die Beiträge im "Jugendecho" des BFJ. Hier werde wiederholt die "Kampfbereitschaft der nationalen Jugend" eingefordert, NS-Biographien würden als "Vorbild" dargestellt, "Rassenhass" werde propagiert.

"Angesichts dieses Tatbestandes kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass mit dem Geld, das die 'Libertas' für die "herausragenden Taten im Sinne des national-freiheitlichen Gedankens" ausschüttete, neonazistische Propaganda finanziert wurde - was den Tatbestand der nationalsozialistischen Wiederbetätigung erfüllen würde", schlussfolgerte deshalb Autor Hans-Henning Scharsach in seinem zuletzt erschienenen Buch "Strache im braunen Sumpf".

Die Quellen zu allen hier angeführten Zitaten sind dem Buch "Strache im braunen Sumpf" zu entnehmen.

Über Feuermauer.org:

Die unabhängige Initiative Feuermauer.org versteht sich als zivilgesellschaftliche Plattform zum Schutz der demokratischen Kultur in Österreich. Sie tritt für ein respektvolles Miteinander in einer offenen und toleranten Gesellschaft auf Basis demokratischer, rechtsstaatlicher und zivilisatorischer Prinzipien ein. Die Initiative will aktiv einschreiten, wenn die demokratische und humanistische Grundlage unserer Gesellschaft von Kellernazis, Wirklichkeitsleugnern und Vertretern vor-vor-gestriger Dogmen in Frage gestellt wird. Link: www.feuermauer.org (Schluss)

