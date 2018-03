| naturschutzbund | feiert sein 100-jähriges Bestehen

Wien (OTS) - Gestern Abend fand im Palmenhaus im Burggarten Wien die große 100-Jahr-Feier der ältesten Naturschutzorganisation Österreichs statt. Ohne Naturschutzbund wäre Österreichs Natur um vieles ärmer, waren sich die Festgäste einig - von der Gründung der Nationalparks über die Rettung von Naturjuwelen wie den Krimmler Wasserfällen, über den Kampf gegen die Atomenergie bis hin zum Ankauf von mittlerweile 1.300 ökologisch wertvollen Flächen reichen die Leistungen während seiner 100jährigen Geschichte.

Knapp 300 Personen - fast die gesamte "Naturschutzliga" Österreichs - feierten gemeinsam mit dem Naturschutzbund seinen runden Geburtstag. - Servus TV-Moderator Andreas Jäger führte schwungvoll durch den Abend.

Gemeinderätin Waltraud Karner-Kremser erinnerte in ihrer Begrüßung daran, dass Wien der geografische Ausgangspunkt des Naturschutzbundes war. Der Einsatz für die Erhaltung des Wienerwaldes wurde der Auslöser für seine Gründung. Sowohl Umweltminister Niki Berlakovich als auch Bundespräsident Heinz Fischer (letzterer per Videobotschaft) lobten die Leistungen des Naturschutzbundes als wichtiger Anwalt der Natur für Österreich.

Die Bedeutung des Naturschutzes für Natur und Umwelt und vor allem auch für den Menschen betonte Naturschutzbund-Präsident Roman Türk in seiner Festrede. "Es braucht dringend ein Umdenken", war sein zentraler Appell, besonders in Fragen der Raumordnung und des Energieaufwandes, mehr Platz für Natur und die Gestaltung einer naturnahen Erlebenswelt vor allem für unsere Kinder.

Eberhard Stüber, der 39 Jahre (!) Präsident des Naturschutzbundes war, skizzierte die Meilensteine der Naturschutzbundarbeit. Die Erhaltung der letzten frei fließenden Bäche und Flüsse nannte er als wichtigstes Ziel für die Zukunft.

In Talkrunden kamen Naturschutz-Mitstreiter, Wegbegleiter und Partner zu Wort. Viele NGO-Vertreter auch aus den Nachbarländern überbrachten Glückwünsche, wie etwa Hubert Weiger, Vorsitzender der -ebenfalls 100 Jahre alten - Schwesterorganisation Bund Naturschutz in Bayern und Otto Sieber von Pro Natura in der Schweiz.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von den Bluatschink, die schon seit Jahrzehnten für Naturjuwelen wie das Lechtal auftreten und in unnachahmlicher Weise mit ihren Liedern auch gesellschaftspolitische Themen ansprechen. Das Kultkabarett aus Salzburg lieferte eine Sonderaufführung. Unter dem Titel "Natur sucht Schutz" nahmen sie das gesellschaftliche Phänomen "Verein" auf die Schaufel, genauso wie das Sendungsbewusstsein von Naturschützern, den Jagdtrieb und die Untiefen des touristisch verbrämten Landlebens. Auch eine eigene 90-Cent-Briefmarke der Post anlässlich 100 Jahre Naturschutzbund wurde vorgestellt.

Den letzten und wohl größten Höhepunkt des Abends bildete die Verleihung des Österreichischen Naturschutzpreises, den der Naturschutzbund für außergewöhnlich engagierten und couragierten Einsatz für Natur und Umwelt vergibt. Ausgezeichnet wurden die Band Bluatschink stellvertretend für den Arbeitskreis Lebensraum Lechtal (ALL) um Pfarrer Karlheinz Baumgartner sowie der Antiatomkämpfer Peter Weish, für den Naturschutz-Urgestein Bernd Lötsch persönlich die Laudatio vortrug.

Weitere Informationen vor allem zur Geschichte und den Meilensteinen des 100-jährigen Einsatzes für die Natur finden sich auf www.naturschutzbund.at.

