BM BERLAKOVICH, LH PÜHRINGER und LR ANSCHOBER: "Hochwasser-Schutz in Schärding hat oberste Priorität"

Wien/Linz (OTS) - Bundesminister Nikolaus Berlakovich, Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und Umwelt-Landesrat Rudi Anschober sind überein gekommen, dass der Hochwasserschutz von Schärding auf HQ30 Priorität hat und raschest möglich verwirklicht werden soll. Die dafür erforderlichen Mittel sollen vorrangig gesichert werden. "Baulos 1 ist ja bereits verwirklicht. Unser Ziel ist es, Baulos 2 raschest möglich bis spätestens 2016 zu verwirklichen und parallel dazu bereits mit Vorbereitungen für den Hochwasserschutz Neuhaus und Brunnwies zu beginnen", sind sich Berlakovich, Pühringer und Anschober einig.

"Wir müssen das Hochwasserschutzprogramm in ganz Österreich ausbauen. Die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden hat sich bewährt. Der Schutz der Menschen in Schärding sowie in ganz Österreich hat höchste Priorität. Dazu werden in Zukunft noch mehr Mittel von Bund- und Ländern notwendig sein. Österreich muss Stück für Stück sicherer gemacht werden", bekräftigt Umweltminister Berlakovich.

Landeshauptmann Pühringer: "Seit d em letzten großen Hochwasser 2002 haben Bund und Land alleine in Oberösterreich insgesamt 685 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Das war wichtig und richtig. Der Hochwasserschutz wird auch künftig bei uns Priorität haben. Ich freue mich, dass Bundesminister Berlakovich für den Weiterbau Mittel zur Verfügung stellt, denn Schärding wurde als erste Stadt Oberösterreichs vom Hochwasser heimgesucht und stark verwüstet."

"Schärding ist der schwierigste Ort für den Hochwasserschutz in Oberösterreich und kann vor einem Extremhochwasser nicht vollständig geschützt werden. Der Hochwasserschutz für Schärding hat aber oberste Priorität und ich freue mich, dass der Schutz vor einem starken Hochwasser jetzt rasch vervollständigt wird", so Landesrat Anschober.

In Schärding wird seit 2009 an der Umsetzung des Hochwasserschutzes intensiv gearbeitet. 2011 wurde der erste Bauabschnitt in Funktion gestellt und bietet seit damals Schutz vor 30-jährlichen Hochwässern. Aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse und dem unerwartet hohen Aufwand für die bauliche Umsetzung der Maßnahme aufgrund der denkmalgeschützten Bausubstanz und der schwierigen Untergrundverhältnisse kam es zu einer deutlichen Kostensteigerung und einer Verzögerung des Baus. Jetzt soll intensiv weitergebaut werden.

Die aktuelle Überflutung von Schärding hat ihre Ursache im extremen Ausmaß des aktuellen Hochwassers: War der Inn in Schärding 2002 auf eine Höhe von 8,70 Meter angestiegen, so wurde der erste bereits fertig gestellte Hochwasserschutz auf 9,33 Meter errichtet. Mehr ist in Schärding nicht möglich. Die aktuelle Flutwelle ist jedoch auf eine Extremhöhe von 10,80 Metern angestiegen. Vor einer Extremflut wie am Wochenende kann die Altstadt Schärding nicht gesichert werden, weil aufgrund des Rückstaus durch die Fornacher Enge der Hochwasserspiegel extrem angehoben wird. Aufgrund der kulturgeschichtlichen Bedeutung der Bausubstanz müssen vor allem mobile Hochwasserschutzanlagen Verwendung finden und diese Anlagen können bei einer Wasserstandshöhe von mehr als 6 Metern technisch nicht mehr betrieben werden.

