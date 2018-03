Kanada bekundet der Republik Österreich Mitgefühl für die von der Flut betroffenen Gebiete

Wien (OTS) - Die Botschaft von Kanada in Österreich bekundet der Republik Österreich ihr Mitgefühl für die von der Flut betroffenen Gebiete.

Am heutigen Tage bekundet Botschafter Dr. John Barrett, Botschafter von Kanada in Österreich, das Mitgefühl des Staates Kanada gegenüber der Republik Österreich für die momentanen Überschwemmungen im Land.

"Im Namen Kanadas möchte ich der österreichischen Bevölkerung mein Mitgefühl aussprechen, insbesondere denen, die in Folge der Überschwemmungen geliebte Menschen verloren haben.

Unsere Sorge gilt all denen, die durch die Verwüstung der Überschwemmung betroffen sind und durch den Verlust ihrer Häuser gezwungen sind, in Notunterkünften unterzukommen.

Falls erforderlich, bietet Kanada den Menschen in Österreich seine Unterstützung.

Bisher haben wir keine Meldungen von getöteten oder verletzten kanadischen Staatsangehörigen als Folge der Überschwemmungen. Bei der Überwachung der Ereignisse wird Kanada auch weiterhin in engem Kontakt mit den österreichischen Behörden stehen", sagte Botschafter Dr. John Barrett.

Kanadische Staatsbürger in Österreich, die Nothilfe benötigen, sollten die Botschaft von Kanada in Wien unter der Telefonnummer +43 (1) 531-38-3000 oder das DFAIT Emergency Watch und Response Center in Ottawa unter +1-613-996-8885 kontaktieren (R-Gespräche können angenommen werden falls erforderlich).

Es kann auch eine E-Mail an sos @ international.gc.ca gesendet werden.

Das Büro von Kanada in der Slowakei wird bis auf weiteres wegen des Hochwassers geschlossen bleiben.

