FP-Frank zu Ludwig: Wieder einmal nichts als heiße Luft!

Konzept für Neubauten und Sanierungen gefordert

Wien (OTS/fpd) - SPÖ-Stadtrat Ludwig ist es wieder einmal gelungen, durch mediale Aufmerksamkeit heiße Luft zu verbreiten. Die FPÖ-Wien fordert bereits seit langem 5.000 Gemeindewohnungen, die für einen Großteil der wenig Verdienenden leistbar sein sollen. Selbst Bürgermeister Häupl hat vor kurzem 7000 Wohnungen gefordert. Aber vielleicht weiß ja die linke Hand nicht, was die rechte tut. "Wir brauchen Neubauwohnungen, denn Sanierungen werden die 30.000 vorgemerkten Wohnungssuchenden sicherlich nicht abbauen", zeigt sich die Wohnbausprecherin der FPÖ-Wien, LAbg. Henriette Frank überzeugt und fordert ein Konzept für die nächsten fünf Jahre in Hinblick auf Neubauten und Sanierungsvorhaben. Das wäre höchst angebracht, damit auch in Form von Kontrolle nachvollzogen werden kann, ob den zahlreichen, aus Steuergeld bezahlten, inserierten Ankündigungen auch Taten folgen, schließt Frank. (Schluss) hn

