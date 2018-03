Woche des Waldes von 10.-16.Juni 2013

Motto: Unser Wald - Das Rezept für Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit ist das Thema der Woche des Waldes 2013. Das rührt nicht nur aus der Geschichte der Forstwirtschaft, sondern auch aus der Umweltentwicklung und dem Umdenken der Bürger. In ganz Österreich werden Aktivitäten rund um den Wald und im Wald angeboten. Der Begriff der Nachhaltigkeit weist eine lange Geschichte auf: Vor 300 Jahren in Deutschland erstmals schriftlich erwähnt, aber in Österreich seit über 160 Jahren gesetzlich manifestiert, ist die Nachhaltigkeit ein Begriff, der besonders in einer Zeit von endenden fossilen Rohstoffen immer mehr in aller Munde ist.

Nachhaltigkeit dient als Leitbild für umweltbewusste Menschen, Unternehmen oder Organisationen. Allgemein bedeutet Nachhaltigkeit eine Entwicklung, welche den Bedürfnissen der heutigen Generationen entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

"Nachhaltige Waldbewirtschaftung bedeutet, dass unter Berücksichtigung wertvoller Lebensräume für Tiere und Pflanzen in einem bestimmten Zeitraum nicht mehr Holz geerntet wird als nachwächst. Österreich ist in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung international in einer Vorreiterposition", so Bundesminister Niki Berlakovich.

Die Woche des Waldes gibt es seit den 70er Jahren. Das Lebensministerium ist Impulsgeber und Koordinator dieser Waldwoche und legt jährlich ein Schwerpunktthema fest. Mit den jeweiligen Schwerpunkten werden forstpolitisch aktuelle und relevante Themen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt und dadurch die Diskussion und Meinungsbildung angeregt. Zielgruppe der Woche des Waldes ist die breite Öffentlichkeit, aber auch ganz besonders die Schuljugend. Mit dem heurigen Motto wurde das Thema Nachhaltigkeit verstärkt in den Mittelpunkt gestellt. Im Rahmen der Aktionswoche finden in ganz Österreich spezielle Veranstaltungen wie zum Beispiel waldpädagogische Führungen statt. Nähere Informationen zu den einzelnen Programm-Highlights wurden in einer Aktivitätenliste zusammengestellt und sind unter www.lebensministerium.at/forst abrufbar oder bei den jeweiligen Landesforstdirektionen zu erfragen.

