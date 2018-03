Hochwasserschutz für Wien und alle bedrohten Städte entlang von Flüssen

Wien (OTS) - Befüllte Sandsäcke bringen nur eine vorübergehende Lösung zum Schutz vor Hochwasser und stellen keine vollständige Abdichtung gegen Wasser dar. Nach geraumer Zeit dringt das Wasser durch diese Dämme aus Sand. Die Wassermenge bleibt immer die gleiche. Die Menschen versuchen, die Zeit der Gefahr mit dem Aufbau von Dämmen aus Kies und Sand zu überbrücken, somit verlieren sie bei drohender Gefahr und bei Dammbruch wertvolle Zeit. Zu guter Letzt müssen die Bewohner bei anhaltendem Regen und steigendem Wasser dennoch evakuiert werden. Erst das Sinken des Wassers stellt das Ende der Gefahr dar. Die einzige Lösung bei Hochwasser ist es, die überschüssigen Wassermassen zu entnehmen und zu lagern. Die Lagerung muss in starken Gummi-Wassermatratzen in großen Dimensionen erfolgen anstatt mit Sandsäcken. Tausende Motoren und Pumpen können das Hochwasser von den Flüssen in die Matratzen pumpen. Mit den gefüllten Gummi-Wassermatratzen können Mauern aus Wasser gebaut werden. Die einzelnen Wassermatratzen mit einem Fassungsvolumen von bis zu 200 m3 Wasser und einer Größe von 20 x 10 x 1 Meter bilden durch das eigene Wassergewicht eine starke Dichtung der Zwischenräume. Durch das Befüllen wird das Wasserniveau der Flüsse reduziert. Das "Hochwasser" wird zum Aufbau von Schutzwällen verwendet. Auch Schlauchstücke mit einem Durchmesser von einem Meter und einer Länge von 100 Metern können verwendet werden. Die Matratzen und Schläuche sind mit einem Ventil zum Befüllen und Verschließen ausgestattet. Und an beiden Enden befinden sich Ösen oder Vorrichtungen zum Tragen. Somit können die befüllten Gummi-Wassermatratzen durch Kräne versetzt werden. Tausende Schlauchstücke passen sich dem Erdboden und Untergrund an. Somit werden die Übermengen an Wasser in Matratzen und Schlauchstücke eingesperrt, und es können einige Millionen m3 Wasser entlang der Flüsse in allen Ländern in Europa gelagert werden. Dieses Wasser kann später in die Wüste und in Trockengebiete wie z.B. den arabischen Raum exportiert werden. Wasser ist in Zukunft das neue Öl und bringt Gold. Die tausenden freiwilligen Helfer können leere Flaschen, Kanister und Plastiksäcke mit Wasser befüllen anstatt Säcke mit Sand und helfen somit die Regulierung des Flussniveaus. Wenn eine Million Menschen entlang des gesamten bedrohten Flussverlaufes helfen, kann jeder Helfer in einer Minute einen Liter Wasser wegnehmen, somit kann man 1.000.000 Liter in einer Minute wegschaffen, und das Wasserniveau sinkt. Das bringt einen fixen Ablauf beim Kampf gegen das Hochwasser. Das negative Naturphänomen wird in ein Positives mit Geldeinnahmen und mit der Beschaffung von neuen Arbeitsplätzen zur Produktion der leeren neuen Säcke, Gummi-Wassermatratzen umgewandelt.

Notiz: Zur Unterstützung der Katastrophen-Opfer nehmen wir 1 Cent pro m3 für meinen Verein UWAKO BARAKAT.

