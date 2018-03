ORF 2 feiert eine "Prinzessinnenhochzeit in Schweden"

Lisbeth Bischoff und Birgit Fenderl führen am 8. Juni durch die Live-Sendung

Wien (OTS) - Wenn am Samstag, dem 8. Juni 2013, in Stockholm die Hochzeitsglocken läuten, dann ist das heimische Fernsehpublikum live mit dabei. Denn ab 15.00 Uhr blickt ORF 2 nach Schweden, wo Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill einander das Jawort geben. Durch die mehr als zweistündige Sendung - die Übertragung wurde nun bis 17.20 Uhr verlängert - führen in bewährter Manier Lisbeth Bischoff und Birgit Fenderl. Unterstützt werden sie im Studio durch Walburga Habsburg Douglas, Otto Habsburgs jüngste Tochter, die als Politikerin in Schweden lebt, den Historiker Karl Vocelka, den Präsidenten der schwedischen Handelskammer, Johan L. Eliasson, und den Bestsellerautor Georg Markus.

Lisbeth Bischoff mit einem ersten Ausblick

Lisbeth Bischoff: "Im schwedischen Königshaus jagt gerade ein Fest das andere: Am 6. Juni war Nationalfeiertag. Am 7. beginnen die Hochzeitsfeierlichkeiten und am 10. hat Prinzessin Madeleine Geburtstag. Geheiratet wird zwar erst am Samstag, doch die Feierlichkeiten beginnen schon heute mit dem großen Galadinner im Grand Hotel Stockholm. Die Hochzeitsfeier selbst soll zwar kein Staatsakt sein, wie es bei Madeleines Schwester, Kronprinzessin Victoria, der Fall war - die Feierlichkeiten fallen deshalb aber keineswegs geringer aus: Statt 75 gibt es immerhin 60 Shuttles, die für die Gäste bereit stehen. Unter den royalen Gästen wird u. a. Charlene, die Fürstin von Monaco, - ohne Begleitung - erwartet. Außerdem das gesamte dänische Königshaus, zu dem ein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Auch die Halbschwestern des Bräutigams haben ihr Kommen zugesagt, so auch Natascha Abensperg und Traun, die mit dem Österreicher Graf Ernst Abensperg und Traun verheiratet ist. Die Hochzeitsmesse wird in Schwedisch und Englisch abgehalten."

Zahlen, Daten, Fakten

Die Einladungen zur Hochzeit von Prinzessin Madeleine von Schweden und Chris O'Neill sind seit Ende März im Namen des Brautvaters, Seiner Majestät König Carl Gustaf, verschickt. Die Verlobung war bereits im Oktober 2012 offiziell verkündet worden. Seit 2010 sind Madeleine und O'Neill ein Paar, sie leben gemeinsam in New York. Sie arbeitet dort als Projektmanagerin bei "Childhood", der Stiftung ihrer Mutter Silvia, die sich gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern einsetzt.

Das Jawort geben einander Madeleine und Chris um 16.00 Uhr in der Kapelle des Königspalastes. Zum anschließenden Abendessen trifft sich die Hochzeitsgesellschaft dann auf Schloss Drottningholm. Das Fest wird - im Gegensatz zur Hochzeit von Schwester Kronprinzessin Victoria und Schwager Daniel - kein Staatsakt. Damals waren rund 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer via ORF 2 bei 46 Prozent Marktanteil live dabei.

Es ist der zweite Anlauf für Prinzessin Madeleine in Richtung Ehehafen. Am 11. August 2009 verlobte sich die 27-Jährige mit ihrem langjährigen Freund, dem Rechtsanwalt Jonas Bergström. Doch acht Monate später erfolgte die Trennung. Der Grund ist pikant: Eine 21-jährige Norwegerin prahlte mit einer Nacht mit dem Bräutigam. Doch auch der Jubel über die neuerliche Verlobung von Madeleine währt nicht lange. Gerüchte machen die Runde, der Investment-Banker Chris sei ein Casanova.

Einen Österreich-Aspekt hat die Adelshochzeit durchaus: Die Großeltern des Bräutigams stammen aus Österreich.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at