Das Wiener Kabarettfestival 2013

Wien (OTS) - Das Wiener Kabarettfestival 2013 im Herzen Wiens, im Arkadenhof des Wiener Rathauses, geht heuer bereits in das dritte Jahr. Wie mittlerweile schon bekannt, in der letzten Juliwoche. Von Montag, den 22. bis Samstag, den 27. Juli heißt es sechs Abende lang wieder Bühne frei und Lachen für einen guten Zweck. 2013 mit dabei:

Weinzettl & Rudle, Eckel & Lainer, die Kernölamazonen, Viktor Gernot, Heilbutt & Rosen, Andreas Vitasek, Nadja Maleh, Lukas Resetarits, Steinböck & Strobl, Stipsits & Rubey, Christoph Spörk.

Die Programmgestaltung macht den Unterschied. Zwei Künstlerpaarungen pro Abend erlauben es, den hohen Ansprüchen von Publikum und Partnern gerecht zu werden. Eine gewollt-unterschiedliche Programmgestaltung und eine gelungene Mischung aus "jungen Wilden" und den "renommierten Stars" der österreichischen Kabarettszene. Mit Highlights aus ihren neuesten Programmen oder mit für diese Veranstaltung maßgeschneiderten Stücken. Durch diese Vielfalt und Mischung aus Bewährtem und Neuem kommt jeder Gast garantiert auf seine Rechnung.

Das Ambiente macht den Unterschied. Aber nicht nur das Programm, sondern auch die einzigartige Location sorgen beim Wiener Kabarettfestival für einen gelungenen Abend. Plaudern und Flanieren, Kulinarik oder einfach nur ein Gläschen Hochriegl Sekt im herrlich beleuchteten Innenhof des Wiener Rathauses sorgen für entspannte Stimmung rund um die Auftritte der KünstlerInnen.

Lachen für den guten Zweck. Lachen hilft. Und in diesem Fall garantiert. Aus dem Reinerlös wird auch dieses Jahr wieder eine Charitysumme gespendet. "Mitlachen" hilft anderen, bedürftigen Menschen vielleicht wieder einmal zu einem Lächeln.

Die Programmvorstellung Der Montag erwartet die BesucherInnen mit der offiziellen Derniere des Erfolgsprogramms "99" und der gleichzeitigen Premiere beim Wiener Kabarettfestival von Klaus Eckel und Günther Lainer - und einer "Kalten Platte", serviert von den amtlichen Beziehungs- und Paarspezialisten Österreichs, Monika Weinzettl und Gerold Rudle.

Der Dienstag wird nach einer halbjährigen Bühnenpause der erste Abend in seinem Jubiläumsjahr, 25 Jahre Viktor Gernot im Show Business. Er freut sich auf ein gemeinsames "Blind Date" und präsentiert stolz die Preisträgerinnen des Newcomer-Wettbewerbs des vergangenen Jahres, die hochmusikalischen und charmanten jungen Ladies, genannt die Kernölamazonen, mit "Liederliebesreisen:reloaded".

Am Mittwoch spielt nach 2012 zum zweiten Mal, Kabarettgröße und Viktor Gernot's Tennisfreund Andreas Vitasek mit dem extra dafür zusammengestellten Programm "War da was?" in den Arkaden. Gefolgt von den Dauerbrennern, zum dritten Mal im dritten Jahr am Start, Heilbutt & Rosen, diesmal mit "Liebe, Lust, Alltagsfrust".

Am Donnerstag wird den Gästen im Arkadenhof des Wiener Rathauses zum ersten Mal Kabarett-Legende Lukas Resetarits die Ehre geben. Der Großmeister berichtet, so wie nur "der" Resetarits es vermag, über seinen "Un Ruhe Stand".

Dass mit Nadja Maleh ein weiterer "Jackpot" für diesen Abend erwürfelt wurde, erzählt nicht nur der Titel der unglaublich wandlungsfähigen Kabarettistin.

Der Freitag bietet insgesamt vier gestandene Männer auf der Festival-Bühne. Die eine Männerpaarung hat sich zu Recht den großen österreichischen Kabarettpreis 2012 erspielt. Zum ersten Mal dabei, bei Wiener Kabarettfestival: Die großartigen Thomas Stipsits & Manuel Rubey mit ihrem Programm "Triest".

Mit einem furiosen Auftritt im letzten Sommer haben sich Herbert Steinböck &Thomas Strobl den Startplatz für dieses Jahr erspielt und ersungen. Diesmal haben sie ein "Tralala Special" im Gepäck.

Am Samstag darf sich Viktor Gernot wieder zu einem "Blind Date" mit den BesucherInnen des dritten Wiener Kabarettfestivals verabreden. Sein Musikerfreund und Kabarettist der feinen Klinge Christof Spörk ist mit seinem wertvollen Mitbringsel "Edelschrott" erlesener Gast des gemeinsamen Abschlussabends.

Das Wiener Kabarettfestival 2013:

- 12 Künstlerpaarungen von Montag, 22. bis Samstag, 27. Juli 2013

- ab 19.30 Uhr - Einlass und Gastronomie ab 18:00 Uhr

- regensicher im Arkadenhof vom Wiener Rathaus

- Tickets unter www.wienerkabarettfestival.at erhältlich

- www.wienerkabarettfestival.at | facebook.com/wienerkabarettfestival

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Veranstalter Lefor Oberbauer

Medienarbeit und PR: Mag. Heike Fischer: 0660 16833 528 | fischer @ diemoberbauer.at

Projektleitung: Roswitha Seiler: 0660 1833 523 | seiler @ diemoberbauer.at