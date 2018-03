Hochwasser in Österreich: Frank Stronach hilft!

Stronach: "Jetzt zählt nur schnelle und unbürokratische Hilfe!"

Wien (OTS) - Magna-Gründer Frank Stronach hat heute in Wien "Franks Hochwasserhilfe" ins Leben gerufen und offiziell vorgestellt. "Dieses Hochwasser ist eine große Katastrophe. Jetzt zählt nur schnelle und unbürokratische Hilfe für die Opfer", sagt Stronach und er fügt hinzu: "Ich spende 500.000 Euro und bezahle außerdem für den gesamten Verwaltungsaufwand der Spendenaktion!"

Der Magna-Gründer hofft, dass alle, die von Steuergeld leben und über 80.000 Euro im Jahr verdienen, wie Politiker und Funktionäre der Gewerkschaft und der Kammern, aus Solidarität 10% von ihrem Nettogehalt für die Opfer der Hochwasserkatastrophe spenden.

Frank Stronach hofft, dass auch viele andere Österreicher und Österreicherinnen helfen. Der Magna-Gründer hat deshalb eine Spenden-Website unter www.frankshochwasserhilfe.at eingerichtet und zudem eine Spenden-Hotline unter der Rufnummer 0901 501 555 freischalten lassen, wo automatisch bei jedem Anruf 5,- Euro abgebucht werden. "Ich freue mich über jeden Anruf, und ich garantiere, dass jeder gespendete Euro direkt bei den Opfern des Hochwassers ankommt", so Stronach abschließend.

Frank Stronach ist in den vergangenen Jahren immer wieder als Großspender aufgetreten: Mit seinem Autozulieferkonzern Magna, hat er alleine in Österreich bereits mehr als 150 Mio. Euro sozialen Zwecken oder Kultur- und Bildungsprojekten gewidmet, davon alleine zwei Mio. Euro anlässlich der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002. Weltweit spendet er viele hundert Millionen Euro, so wie zB nach dem Hurricane "Katrina", nach dem großen Erdbeben in Pakistan und auch nach dem Tsunami.

