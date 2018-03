Vilimsky: Stronach kneift vor TV-Duell mit HC Strache

Absage für ATV- Wahlkampfkonfrontation am 25. Juni

Wien (OTS) - "Wie ATV heute in einer Presseaussendung bekannt gegeben hat, kneift Frank Stronach vor dem direkten TV-Duell mit HC Strache und hat seine Teilnahme für die Wahlkampfkonfrontation am 25. Juni abgesagt", zeigte sich der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harals Vilimsky wenig überrascht. "Offenbar befürchtet Stronach, dass er gegen HC Strache älter aussehen könnte als er ohnehin schon ist", so Vilimsky.

Die Absage Stronachs sei weder "transparent" noch "fair" und zeige nur, dass der "reiche Onkel aus Amerika" die Lust an der österreichischen Innenpolitik verloren habe, so Vilimsky. "TV-Diskussionen sind offenbar kein Wert des Team Stronach", sagte Vilimsky, der vermutet, dass dies nur die erste Absage Stronachs für TV-Konfrontationen sein werde und noch weitere folgen würden. "In direkten Duellen mit den Spitzenkandidaten der anderen Parteien müsste Stronach mehr bieten als seine plumpen Schlagworte ohne konkreten Inhalt, aber das kann er nicht, weil er von Politik absolut nichts versteht", analysierte Vilimsky den Rückzieher.

"Du host zwar ein bisserl a Ahnung von der Wiatschaft, Fränk. Politik muasst oba no learnen", so Vilimsky, der vermutet, dass diese erste Diskussionsverweigerung Stronachs der Anfang vom Ende des Politabenteuers des kanadischen Milliardärs ist. Angesichts der nicht enden wollenden Streitereien innerhalb des Team Stronach, der immer schlechter werdenden Umfrageergebnisse und den zu erwartenden persönlichen Strapazen im bevorstehenden Intensivwahlkampf, sei damit zu rechnen, dass Frank Stronach demnächst das politische Handtuch werfen werde und seine verzweifelten Politwanderpokale im Regen stehen lässt, so Vilimsky.

Die Absage Stronachs habe jedenfalls gezeigt, dass dieser kein verlässlicher Partner sei und die Wähler seinem Wort nicht trauen könnten, sagte Vilimsky. Gesprächsverweigerung sei ein Zeichen von Schwäche, Arroganz und völliger Fehleinschätzung der Bürgerinteressen, so Vilimsky, der Stronach empfahl sein skurriles Kurzgastspiel in der Österreichischen Politik zu beenden und sich wieder Dingen zuzuwenden von denen er mehr versteht.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at