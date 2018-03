Hochwasser geht zurück - Klosterneuburger Essl Museum wieder für Besucher geöffnet

Ab heute, 7. Juni sind alle Ausstellungen des Essl Museums wieder zugänglich

Klosterneuburg/Wien (OTS) - Dienstagmittag musste das Museum seine hochwasserbedingte Schließung trotz geplanter Ausstellungseröffnung TIM EITEL >BESUCHER< bekannt geben. Die Pressekonferenz konnte vormittags noch stattfinden, die offizielle abendliche Eröffnung musste jedoch aufgrund der immer kritischer werdenden Hochwasser-Situation abgesagt werden.

Die Feuerwehr Klosterneuburg war in den letzten Tagen in ununterbrochenem Einsatz und pumpte kontinuierlich Wassermengen ab, um das Museum und die umliegenden Gebiete zu schützen. Seit gestern befindet sich der Wasserpegel im Sinken, es besteht daher Entwarnung für das Museum und für Kunstinteressierte. So gibt heute, 7. Juni, Prof. Karlheinz Essl die Wiedereröffnung des Essl Museums bekannt, auch der Besucher-Shuttlebus fährt wieder vier mal täglich zwischen Wien 1., Albertinaplatz 1 und Essl Museum.

Zu sehen sind die laufenden Ausstellungen >MARTIN SCHNUR -Vorspiegelung< (Finissage am Sonntag, 9. Juni, ab 17.00), >EINE KLEINE MACHTMUSIK - Bericht aus dem Depot< und die mit heute neu zugängliche Personale TIM EITEL >BESUCHER< (offizielle Eröffnung folgt am Dienstag, 18. Juni 2013, 19.30 Uhr). Tim Eitel gilt als einer der wichtigsten Vertreter der "Neuen Leipziger Schule".

