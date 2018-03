Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Vizepräsident des Bundesrates a.D. Walter Strutzenberger zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem Vizepräsidenten des Bundesrates a.D. Walter Strutzenberger zum 85. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für sein jahrzehntelanges politisches Wirken im Dienste unseres Landes dankt. "Als Vizepräsident des Bundesrates haben Sie an der Gestaltung unserer politischen Landschaft maßgeblich Anteil gehabt und Ihre Funktion stets zum Dialog genützt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

