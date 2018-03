FPÖ-Mölzer: Das Problem der Rückkehr von Syrien-Kämpfern nach Europa ist hausgemacht

Massenzuwanderung aus islamischer Welt und falsch verstandene Toleranz zeigen nun ihre Folgen - Problemlösung erfordert Vorgehen gegen islamische Parallelgesellschaften

Wien (OTS) - Wenn die EU-Innenminister heute in Luxemburg heute über die Gefahren beraten, die von einer Rückkehr der in Syrien kämpfenden Islamisten ausgeht, sei zu bezweifeln, ob die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Denn die Ursache des Problems ist die Massenzuwanderung nach Europa, verbunden mit einer falsch verstandenen Toleranz gegenüber Neuankömmlingen aus der islamischen Welt", betonte Mölzer.

Insbesondere trete deutlich zutage, welche Folgen die Bildung von islamischen Parallel- und Gegengesellschaften habe, so der freiheitliche EU-Mandatar. "Dass sind die Biotope, in denen in Europa der islamische Fundamentalismus gedeihen kann. Wenn das Problem islamistischer Kämpfer und die von ihnen ausgehende Gefahr für Europa wirkungsvoll bekämpft werden soll, dann müssen diese Biotope ausgetrocknet werden", forderte Mölzer.

Zusätzlich sei erforderlich, dass mit härteren Maßnahmen gegen integrationsunwillige Zuwanderer aus der islamischen Welt vorgegangen werden, verlangte der freiheitliche Europaabgeordnete. "All jene, die sich weigern, sich vorbehaltlos der Leitkultur des jeweiligen Gastlandes unterzuordnen oder die elementare europäische Rechtsgrundsätze wie die Trennung von Staat und Religion oder die Gleichheit von Mann und Frau nicht anerkennen wollen, sind in ihre Herkunftsländer rückzuführen", schloss Mölzer.

