Wiener Städtische Versicherung: MitarbeiterInnen helfen aktiv Unwetter- und Hochwasseropfern

Wien (OTS) - Die MitarbeiterInnen der Wiener Städtischen sind für die Hochwasserhilfe bereits in vollem Einsatz. Mit hohem persönlichen Engagement helfen viele bereits mit, Dämme zu stärken oder Geröll, Schlamm und Wasser zu beseitigen. Allen MitarbeiterInnen, die sich an Aufräumarbeiten beteiligen, gewährt die Wiener Städtische Sonderurlaub.

Mag. Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung: "Jetzt gilt: Schnelle und unbürokratische Hilfe und persönliche Unterstützung der Betroffenen vor Ort. Viele unserer MitarbeiterInnen sind bereits in vollem Einsatz. Es ist für uns selbstverständlich, diesen MitarbeiterInnen für die Zeit des Hilfseinsatzes Sonderurlaub zu geben."

MitarbeiterInnen übernehmen Verantwortung

Die MitarbeiterInnen der Wiener Städtischen engagieren sich traditionell stark in ehrenamtlichen Bereichen. Intensiv angenommen wird auch der "Social Active Day", wo zahlreiche Projekte und Aktionen von Hilfsorganisationen - mit denen bereits eine Partnerschaft besteht - unterstützt werden.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ist in Österreich mit neun Landesdirektionen, 140 Geschäftsstellen und rund 3.500 MitarbeiterInnen präsent. In Österreich werden aktuell mehr als 1,3 Mio. KundInnen betreut. Weiters verfügt das Unternehmen über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist ein innovativer und verlässlicher Partner für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft des Internationalen Versicherungskonzerns VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien.

